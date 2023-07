La Guelaguetza: una caótica fiesta en Oaxaca

La primera presentación de la Guelaguetza 2023, a cargo del gobierno de extracción morenista, no cumplió con las expectativas de los oaxaqueños, quienes hicieron visibleen redes sociales los errores en los que incurrieron los organizadores.

Responsabilizaron a la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco, de la desorganización, improvisación y discriminación de delegaciones en el evento. En uno de los casos, al menos siete integrantes de Santiago Jamiltepec, de la región de la Costa, tuvieron cuadros de gastroenteritis por el mal estado de los alimentos que consumieron y que estaban incluidos en el programa para las delegaciones.

A ello se sumó el presunto acarreó del que supuestamente echó mano la funcionaria, para ocupar los espacios vacíos de los palcos C y D en el primer Lunes del Cerro. De acuerdo con los reportes, las puertas del Auditorio Guelaguetza se abrieron de par en par para dejar pasar a decenas de personas, integrantes de un sindicato de transportistas para poder abarrotar el espacio, pese a que la edición matutina de ese lunes había iniciado.

La funcionaria fue criticada por estilizar el evento y por la apropiación cultural al modificar el traje de los danzantes de la pluma, aunado que le llovieron calificativos por no expresarse correctamente, al señalar que “por nuestra sangre corren venas”, pues consideran que es una secretaria improvisada y no faltó quien pidiera su renuncia. Otra crítica surgió cuando el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, fue captado cuando le retocaban el maquillaje. Un punto más que no gustó a los oaxaqueños, fue que previo a la primera edición de la, las autoridades turísticas cambiaron la fecha y el recorrido.

En contraste, el gobernador y la secretaria de Turismo aseguraron que se superaron las expectativas. Salomón Jara dijo que el primer lunes fue un éxito. A las fallas, se sumó el zafarrancho que protagonizaron integrantes de la Sección 22 de la CNTE, quienes realizan su Guelaguetza Popular. El lunes se liaron a golpes, hubo ofensas verbales y sillazos. De acuerdo con la dirigencia, el diputado federal por Morena Irán Santiago Manuel provocó al magisterio para desestabilizar su lucha. Y ayer, asesinaron a un visitante en el Centro de Oaxaca.