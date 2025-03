Sistema penitenciario debe incentivar la reinserción social en lugar de llenar prisiones, asegura juez Rueda Vergara

Mejorar el sistema penitenciario al incentivar la reinserción social, en lugar de construir más reclusorios y llenar prisiones, es la solución más factible para disminuir el crimen en el país y evitar que reclusos, luego de cumplir una sentencia, regresen a la cárcel, aseguró este miércoles el juez Marco Antonio Vergara Ruda.

Durante el Foro de Seguridad Pública que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el jurista aseguró que sistema penitenciario en México debe homologar a algunos extranjeros, como en Alemania, donde reclusos durante su internamiento en prisiones son preparados para que, al término de su sentencia, se reincorporen en la sociedad.

“Cuando hablamos de seguridad penitenciaria no veo que la respuesta sean más prisiones, más cárceles, más candados, se trata de intervenir individualmente en cada una de esas personas, la prisión es un mal necesario y no todos los casos lograrán la reinserción como en el caso de la delincuencia organizada y no puede haber una prisión abierta, aunque la prisión prive la libertad no debe hacerlo con los derechos humanos”, dijo el juez

Explico que si bien no se puede forzar a los reclusos a la reinserción social debido al respeto a sus derechos humanos, son los juzgadores los que deben incentivarlos a reincorporarse la sociedad y que esto tiene efectos más positivos y que la prisión debe ser utilizada lo menos posible y solo en casos donde se amerite como los relativos al crimen organizado.

“Cuando se privilegia una medida de libertad respecto del internamiento muchas veces tiene efecto positivo, no son medidas absolutas, están sujetas a obligaciones, con estudio y trabajar a la semilibertad implica alternar periodos de libertad con periodos de internamiento y muchas de estas personas si logran reincorporarse a la sociedad. La prisión debe utilizarse lo menos posible y solo priorizar los casos que requieran un internamiento”, dijo.