Profesora toma secundaria en Oaxaca por supuesto acoso sexual y laboral, cerca de 400 estudiantes se quedan sin clases

Cerca de 400 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 33 de la población de Unión Hidalgo, Oaxaca, no pudieron tener clases en este segundo día de actividades del nuevo ciclo escolar, debido a la toma de las instalaciones que realizó una profesora, quien acusa a los directivos y a la representación sindical del plantel, de violentar sus derechos laborales.

La profesora Cipriana Montaño Zárate se declaró en huelga de hambre y tomó el acceso del plantel, argumentando que ha sufrido acoso sexual y laboral dentro de la institución, y además, como acto de represión fue expulsada.

Cerca de 400 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 33 se quedaron sin clases. Foto: José Luis López

“El día de hoy me declaro en huelga de hambre, ya que desde hace cuatro meses las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección 22 de la Coordinadora Naciona de Trabajadores de la Educación (CNTE) no me han dado ninguna solución”, dijo.