¡Siempre sí! legisladores avalarán propuesta original de 12 días de vacaciones continuos

Este jueves, el Senado de la República aprobó el dictamen para reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con esto los trabajadores gozarán de 12 días de vacaciones continuos durante el primer año de trabajo, como se había planteado desde un inicio, según informaron legisladores de Morena. La iniciativa será discutida en la próximas horas en la Cámara de Diputados; en caso de que se apruebe, las modificaciones entrarán en vigor desde el próximo 1 de enero de 2023.

“Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo quiera”, indica la modificación al articulo 78 de la Ley Federal del Trabajo, la cual será discutida nuevamente en la Cámara de Diputados.

Foto: @Pat_MercadoC

La iniciativa, que está programada para que se suba al pleno de San Lázaro esta tarde, será modificada para que los trabajadores puedan definir cuándo y cómo quieren tomar sus días de descanso, quedará de la siguiente manera: "Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponde conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido, en la forma y tiempo que así lo requiera", especifica la modificación.

Anteriormente, los legisladores habían aprobado un cambio en el que señalaba que “las personas trabajadoras tendrían la potestad y el derecho de pactar con el patrón la forma y tiempos en el que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial”. No obstante, fue criticada la redacción, ya que afirmaron que los trabajadores quedaban vulnerables ante la posibilidad de que la autorización quedará en la decisión del patrón en una empresa, y tuvieran que ir a un centro de conciliación para que fuera esta instancia, la que definiera, cuándo podría tomar sus vacaciones.

“Ustedes van a colocar al trabajador a que vaya a una mesa y diga 'bueno, si me puede dar mis vacaciones en julio porque se va a graduar a mi hijo - y entonces el patrón le va a decir: No, no te las voy a dar en julio porque aquí dice que aquí, tú y yo tenemos que estar de acuerdo y simplemente no me da la gana'. Quien manda en esta situación de las vacaciones es el patrón”, explicó la diputada de Morena, Susana Terraza.

Foto: Pixabay.

Se espera que en las próximas horas se debata la propuesta ante el pleno de San Lázaro, y ya con la nueva modificación, se apruebe por unanimidad para que sea enviada al Senado de la República como cámara de origen.

¿Cómo quedan los días de descanso con la iniciativa?

1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

6 a 10 años: 22 días

11 a 15 años: 24 días

16 a 20 años: 26 días

21 a 25 años: 28 días

26 a 30 años: 30 días

31 a 35 años: 32 días

Con información de Jorge Almaquio García y Elia Castilla

SIGUE LEYENDO

Manuel de Jesús Baldenebro: "Vacaciones dignas la próxima semana"

Cámara de Diputados analiza dictamen de vacaciones para trabajadores

ManpowerGroup: las vacaciones dignas aumentará el gasto de las empresas en 2%