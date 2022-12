Manuel de Jesús Baldenebro: "Vacaciones dignas la próxima semana"

Si o si, la próxima semana estará aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa que duplica el número de días de vacaciones en el primer año laboral.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, Manuel de Jesús Baldenebro, indicó que el martes a más tardar, se citará a una reunión extraordinaria para analizar la propuesta aprobada por el Senado de la República, el pasado 3 de noviembre

Dijo que, aunque analizan cambios, pretenden avanzar por unanimidad con todos los grupos parlamentarios para que, a partir del 2023, se otorgue el doble de descanso a los trabajadores del país.

“Desde ahorita también les digo a los empresarios, soy médico, que no hagamos como que nos agarró de sorpresa el parto, si hay embarazos que tienen nueve meses, entonces también les digo que las vacaciones se van a ir al doble el siguiente año, o sea, no nos pase como el outsourcing que duramos dos años, oye denos tiempo porque no estábamos preparados, ya sabes que va a llegar, las vacaciones van al doble para el siguiente año”, sentenció.

Las vacaciones se van a ir al doble el siguiente año, o sea, no nos pase como el outsourcing que duramos dos años Foto: Archivo

Cambios en la minuta

Aclaró que se están realizando algunos cambios a la minuta que aprobaron los senadores el pasado 3 de noviembre, pero precisó que estos serían en favor de todos los trabajadores, y protegiendo a las pequeñas empresas.

Reconoció que, aunque se duplicaría el número de días de vacaciones, los seis primeros serían de corrido y los otros seis podrían ser diferidos o fraccionados, aunque aún no se determina.

El diputado de Morena, indicó que sólo esperan una opinión de la Comisión de Economía para conocer el impacto que tendría la propuesta, pero al final, se va a sacar adelante para que entre en vigor el próximo año.

“No se preocupe. La próxima semana nosotros estamos sentados y la pasamos al pleno, y si se va por unanimidad, inmediatamente la podemos turnar”, dijo.

El coordinador de Morena; Ignacio Mier, rechazó que su fracción esté obstaculizando la iniciativa porque todos quieren vacaciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Yo sí, todos queremos vacaciones dignas, ¿quién puede estar en contra de eso?”, comentó.

Los diputados federales señalaron que no permitirán presiones ni del Senado, ni de los medios para sacar adelante la minuta, luego de que la diputada Susana Terrazas señalara que se incrementan las presiones por parte del Senado y medios de comunicación en este tema.

