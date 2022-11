Ganan atención en los medios Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López

Claudia Sheinbaum - Exhibiendo

Respecto al feminicidio de Ariadna, Claudia Sheinbuam mostró firmeza y exhibió la evidencia para revelar las contradicciones de Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Los videos dados a conocer mostraron una cronología clara de lo sucedido. Además, lograron detener a las partes involucradas en el crimen. Éste fue su caso más mediático y generó el 21% de los reflectores. La jefa de Gobierno destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 50.8%, respecto al año 2019. Logró que el Gran Premio de México de la F1 se renovará hasta el 2025; eso sí, tachó el evento de fifí, pero Checho Pérez le obsequió su casco de carrera. En un evento en Iztapalapa anunció que el trofeo de la Copia Mundial iniciará gira en la CDMX. En temas presidenciables, Sheinbuam aseguró que no se involucraría en el pleito de Layda Sansores y Ricardo Monreal. Lograron la detención de Nicolás “N”, exdirector de obras de la Benito Juárez. Por último, organizó la clase fitness más grande del mundo, participaron más de 4 mil personas. En el periodo analizado, fue la aspirante con mayor cobertura.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México Foto: Especial

Adán Augusto López - De Gira

La encomienda que hizo el presidente López Obrador al secretario de visitar todos los congresos de los estados para promover la reforma sobre la Guardia Nacional ayudó al posicionamiento de Adán Agusto. Las visitas a 21 entidades, por el momento, representaron 20% de su cobertura. El secretario defendió al titular de la Sedena por la cancelación del encuentro con diputados por recibir una carta insultante. El diputado Sergio Barrera exhibió la carta enviada y dejó mal parado al secretario. Aseguró que existe una investigación en EE.UU. contra Felipe Calderon por tráfico de armas; Calderón lo negó y le sugirió que se informara. También criticó las condiciones de seguridad de Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Aseguró que la reforma electoral va en el 2022. Después de la marcha, se ve casi imposible.

Adán Augusto López Hernández exgobernador de Tabasco Foto: Especial

Ricardo Monreal - Aguerrido

Seguramente Monreal no lo sabe, pero el pleito que trae con Layda, más que perjudicar su imagen, lo ha proyectado. El 60% de cobertura tuvo que ver con esta disputa. Su tema que más reflectores le generó fue la denuncia que presentó ante la FGR contra Layda Sansores por intervención ilegal de comunicaciones y presentar conversaciones falseadas. Además, en el “Martes del Jaguar”, Layda reveló unos supuestos chats entre Monreal y Alito Moreno. Alejandro Rojas, senador suplente de Monreal, presentó el programa “Miércoles del León” en el que acusó a la gobernadora de haber comprado 83 propiedades de contado. Monreal consiguió que 87 senadores de todos los partidos firmarán un documento respaldando al senador de los ataques de Layda. Esto se pone bueno y apenas empieza.

Ricardo Monreal

Senador de la República Mexicana Foto: Especial

Marcelo Ebrard - Foráneo

Mientras los otros aspirantes recorren la República, Ebrard mantiene buena parte de su cobertura positiva, pero la mayoría se debe a reflectores fuera del país. Ebrard y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, anunciaron la candidatura de México para ser la sede de los JJOO del 2036. Este fue su segundo tema más rentable, generando 13% de su cobertura. De gira por Washington, encabezó al gobierno mexicano y trataron temas de migración, seguridad, tráfico de armas, entre otros. Por la crisis humanitaria en Venezuela, Ebrard anunció que EE.UU. entregará 24 mil permisos humanitarios. Durante su participación en el VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, aseguró que los jóvenes son el futuro del país. Celebró el triunfo de Lula Da Silva en las elecciones en Brasil.

Alejandro Moreno - Escurridizo

Alito ha dicho una y otra vez que el PRI no va ha votar a favor de la reforma electoral y aseguró que no trabaja para Morena. Estas declaraciones valieron 29% de su cobertura. Durante la presentación de “Diálogos por México”, los aspirantes del PRI a la candidatura presidencial desfilaron y presentaron su proyecto. Estuvieron presentes Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, entre otros. El gran ausente fue el gobernador Del Mazo. El secretario de Gobernación aseguró que Alito fue quien se acercó para promover la reforma de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Pidió al PAN, PRD y MC hacer a un lado sus diferencias para formar una alianza opositora. El PRI definió a Alejandra del Moral, como su virtual candidata para buscar la gubernatura del Edomex, Alito no estuvo presente.

Enrique de la Madrid - Moderado

Como promoción, el evento organizado en el CEN del PRI “Diálogos por México” sirvió como plataforma mediática a los aspirantes. Su participación generó el 55% de su cobertura. Durante su exposición, De la Madrid reconoció que el PRI no pudo resolver el problema de pobreza de 52 millones de mexicanos y tampoco pudo mejorar la seguridad del país. La autocrítica ayuda y, en su diagnóstico, “el PRI solo no gana nada”. También recalcó la importancia de formar una alianza. El presidente López Obrador lo incluyó en su lista de presidenciables de la oposición.

Samuel García - ¿Tesla en camino?

El gobernador García aseguró que la fuerza civil es la mejor policía del país, esto provocó el enojo del secretario de Gobernación y declaró que el góber actúa “con enojo e hipocresía”. Esto generó el 21% de su cobertura. Diputados del PRI y PAN presentaron una denuncia ante la FGR por presunta retención de recursos a los municipios. El góber se reunió con el empresario más rico del mundo y nuevo dueño de Twitter, Elon Musk. Dijeron que hablaron sobre la posibilidad de una inversión de Tesla en Nuevo León. De concretarse, sería un gran slam, en términos beisboleros. Además firmó con Fundación Azteca un convenio para mejorar la enseñanza en Nuevo León.

Samuel García Sepúlveda

Gobernador de Nuevo León Foto: Especial

Enrique Alfaro -Inseguro

Nuevamente, Jalisco fue objeto de violencia. Esta vez, sucedió afuera del restaurante Sonora Grill. Una balacera dejó un saldo de tres muertos y cuatro heridos. Una de las víctimas era consejero de Morena. El gobernador aseguró que se trató de un ataque directo. Este evento generó el 13% de su cobertura. Adán Augusto López aseguró que, cuando piensa en inseguridad, Jalisco, entre otros estados, es el primero que le viene a la mente. En su defensa, Alfaro señaló que hay diez estados más violentos gobernados por Morena que Jalisco. El senador Álvarez Maynez afirmó que el secretario miente y respaldó a su gobernador.

Alejandro Murat - Presente

El gobernador está aprovechando sus últimos días, pues deja su cargo el último día de noviembre y un gran reto será mantener presencia mediática. En el evento organizado por el PRI, “Diálogos por México”, Murat aseguró que le gustaría ser el candidato tricolor a la presidencia en el 2024. Esta declaración generó el 55% de su cobertura. Siendo más ambiguo que claro, se pronunció para que el PRI se sume al planteamiento de modificar al INE aquellos temas que sean necesarios. AMLO lo nombró dentro de la lista de los 43 aspirantes a la presidencia de la oposición.

Zoe Robledo - El Sano

El resultado de Zoe Robledo fue positivo. Anunció que amplió la cobertura del IMSS-Bienestar en Nayarit, Colima, Tlaxcala, Sonora, Baja California y Sinaloa. Este evento generó el 35% de su cobertura mediática. Para aplaudir fue que, a partir de ahora, el IMSS garantiza el acceso a la seguridad social a parejas del mismo sexo que estén en una relación de concubinato. En su comparecencia ante el Senado de la República, aseguró que el IMSS ya tiene finanzas sanas. Este diario publicó una encuesta sobre el posicionamiento de los aspirantes a Chiapas, y Zoe lidera la carrera con 21.3% de preferencias.

Zoé Robledo Aburto

Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Foto: Especial

Mauricio Vila - Seguro

El gobernador Vila defendió y aseguró que la estrategia en seguridad que sigue Yucatán es la correcta. El estado ocupa el primer lugar en el país con menor incidencia delictiva y mejores percepciones de seguridad, según datos del INEGI. Esta declaración valió el 26% de su cobertura mediática. El presidente López Obrador aseguró que de los aspirantes a la presidencia de la oposición, Vila es de los mejores. Durante su visita al Congreso estatal, Adán Augusto reconoció la dedicación, entrega y altura de miras de Vila. Bien por Yucatán y mejor por Vila.

Mauricio Vila Dosal

Gobernador de Yucatán Foto: Especial

Ricardo Anaya - Incidental

Para nadie es un misterio que Ricardo Anaya viva de la fama que cosechó. Ahora gran parte de su cobertura mediática hace referencia a temas incidentales, es decir, él ya no es la figura principal. Durante la Mañanera, cuestionaron al presidente sobre la relación de supuestas empresas factureras utilizadas por Creel y Anaya, esto generó el 19% de su cobertura. El presidente López Obrador lo incluyó en su lista como posible aspirante a la candidatura de la oposición. Los videos que sube Anaya a redes sociales generan pocos reflectores.

Ricardo Anaya Cortés militante del PAN Foto: Especial

Luis Donaldo Colosio - Fotografiado

Colosio dejó verse comiendo con Santiago Creel y el diputado federal Agustín Basave. Éste fue su tema más mediático y generó el 29% de su cobertura en medios. También fue incluido por el presidente López Obrador como un posible candidato de la oposición; respondió que su prioridad no es ser presidente, sino hacer bien su trabajo. Dejó correr la versión de que, por prudencia, no se reunió con Enrique Krauze y Claudio X. Gonzalez. Por fin se mueve un poco y se hace presente.

