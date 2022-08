Claudia Sheinbaum: "Fiscalía de CDMX determinará desafuero de Jorge Romero y Christian Von Roehrich"

Un posible desafuero en contra de los legisladores panistas Jorge Romero, en la Cámara de Diputados, y Christian Von Roehrich, en el Congreso de la Ciudad de México, tendría que determinarlo la Fiscalía General de Justicia local.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación a la investigación que se hace sobre el Cartel Inmobiliario en Benito Juárez.

Esto ayudaría, sin duda, a transparentar pues todo este enredo de corrupción, se le señaló, por lo que respondió: “yo creo que se está abriendo, qué bueno que se abra este nido de corrupción”.

"La Fiscalía está demostrando pues que no solamente pedían departamentos a cambio de autorizaciones" Foto: Especial

En semanas atrás, Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico y de gobierno en dicha demarcación entre 2009 y 2016, fue detenido por elementos de la Fiscalía; mientras que Nicias René Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, es buscado.

“Son personajes que no solamente trabajaron en una administración de tres años, sino que pasaron mucho tiempo en la alcaldía Benito Juárez y que hoy la Fiscalía está demostrando pues que no solamente pedían departamentos a cambio de autorizaciones, sino violaban los usos de suelo, porque permitían pisos de más, a cambio de regalos de departamentos, sino que además había empresas “fantasma” (...) por lo menos habría que explicar cómo es que los jefes delegacionales, en una línea directa de mando, pues no estaban enterados”, agregó.