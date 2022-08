Locatel resolverá dudas sobre trámites con otra línea en CDMX

Locatel brinda un nuevo servicio: una línea de trámites en donde se da asesoría y acompañamiento a todas las personas que quieran realizar un trámite en la Ciudad de México.

Hoy, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pueden consultar en Locatel *0311 o 56-58-11-11 -el número tradicional-, cualquier trámite que quieran realizar en la ciudad.

“Previo a ello no había ningún número de teléfono en donde se pudiera consultar: ¿Quiero sacar mi licencia? ¿A dónde tengo que ir?, No funciona mi licencia digital, ¿qué puedo hacer? O sea, por primera vez hay un número puede darles información a los habitantes sobre cualquier trámite a realizar en la Ciudad de México”, explicó en conferencia de prensa.

Sheinbaum recordó que cuando llegaron al Gobierno de la Ciudad había más de 2 mil trámites para cualquier tipo de permisos, sea para persona moral o persona física, es decir establecimiento o cualquier ciudadano, ciudadana.

“Hoy estamos sobre 700 trámites, vamos a cerrar en 700 trámites, es decir, redujimos mil 300 trámites que ya no tienen que realizarse en la ciudad para tener los mismos servicios, nuestro objetivo es llegar a 500 en la administración.

“Tenemos un lugar, una página de internet donde pueden acceder a la información de todos los trámites y ahora por primera vez Locatel da información de los trámites por teléfono, eso es lo primero. O lo pueden hacer en chat *0311 y ahí también se les responde”, destacó.

La directora general de Locatel, María Adriana Báez, explicó que para la implementación de esta nueva línea, hubo un trabajo previo de preparación en el que trabajaron con las dependencias para la actualización del Catálogo de Trámites.

También reforzaron la capacitación de los operadores de Locatel para que brinden una asesoría especializada, más puntual y precisa en los trámites de la Ciudad de México.

Se reforzó la capacitación de los operadores de Locatel. Foto: Especial

“Se creó un enlace, un vínculo con las dependencias de forma tal que ahora contamos con un enlace por trámite de cada dependencia. Este enlace es el primer contacto, va a ser la persona que nos va a brindar el primer contacto ante la duda de un ciudadano sobre un trámite específico.

“Vamos a contactar a este enlace de la dependencia que conoce perfectamente cómo se realiza el trámite para que nos pueda brindar también un apoyo, una asesoría especializada sobre el trámite que es en interés del ciudadano”, explicó.

En la Línea Trámites van a trabajar en tres niveles de servicio: el primero es de información, donde los operadores de Locatel van a estar informando, resolviendo dudas de los ciudadanos que quieran realizar un trámite en la Ciudad de México; información esencial como identificar el trámite, muchas veces el ciudadano sabe qué quiere hacer, pero no sabe qué trámite, de qué trámite se trata.

El segundo nivel de servicio es de acompañamiento. El ciudadano puede llamar, contactar a Locatel cuando esté en la ventanilla realizando su trámite. Si el ciudadano previamente nos llamó o él por línea buscó los requisitos que deben de cubrirse para un trámite y estando ya en ventanilla, resulta que el servidor público que lo está atendiendo le pide requisitos de más o quiere llevar a cabo un procedimiento que no es el que está reconocido oficialmente, el ciudadano puede marcar en ese momento estando en ventanilla.

“Locatel va a tomar la llamada, va a contactar a este enlace que les estoy mencionando previamente, que se generó todo este vínculo con las dependencias, vamos a contactar al enlace para que nos ayude a resolver el problema en sitio. Si el problema no se resuelve, en Locatel vamos a acompañar, vamos a brindar acompañamiento al ciudadano para que pueda levantar una queja y le vamos a dar seguimiento para que pueda iniciar su trámite de manera adecuada. Es el segundo nivel de acompañamiento”, dijo.

El tercer nivel es el de seguimiento. Si el ciudadano ya no está en ventanilla o ya inició su trámite antes de que entrara en operación esta línea y no ha podido resolverlo, no ha tenido una resolución por parte de la autoridad y ya pasó el plazo normativo para resolverle el trámite y no ha tenido una atención favorable, también puede contactar para levantar una queja.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, señaló que se trata de un servicio integral de información, acompañamiento y solución.

Sigue leyendo:

¿Hay baches en tu colonia? Así puedes reportarlos en la CDMX

CDMX | ¿Qué hacer para reportar una fuga de gas en la ciudad de México?

LOCATEL da atención sobre vacunación a personas que no pudieron inmunizarse