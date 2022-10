Claudia Sheinbaum: Layda Sansores es una mujer valiente, pero hay que cuidar unidad de Morena

“Es una mujer valiente y de muchos principios, pero también hay que cuidar la unidad de Morena”, comentó la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre qué opinaba de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, adelantó que revelaría un audio comprometedor de Ricardo Monreal, senador de la República Mexicana en su programa “Martes de Jaguar”.

Asimismo, la mandataria consideró que el programa de Sansores “se ha convertido en un evento público de información muy importante y muy novedoso, entonces nuestro reconocimiento a Layda y siempre hay que actuar al mismo tiempo con prudencia. Aunque todo nuestro amor y cariño a Layda”, resaltó Sheinbaum Pardo.

Es importante recordar que la gobernadora de Campeche mencionó hace unos días a través de sus redes sociales que iba a filtrar un audio comprometedor de Ricardo Monreal en su programa “Martes del Jaguar”. Después de estas declaraciones, ella decidió no tocar el tema. “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, mencionó Layda Sansores.

Sansores contra Monreal

Cabe señalar que después de las declaraciones del senador, ante medios de comunicación en las que afirmaba que: “La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno”, la gobernadora de Campeche decidió enviarle una respuesta.

“A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso… siempre sí, este #MartesDelJaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones”, había señalado Layda.

Claudia Sheinbaum por su parte, recordó que los principios del movimiento de unidad de Morena se basan en "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrar tiene razón en que hay que guardar la unidad del movimiento.

Qué opina Sheinbaum de Layda

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Lady Sansores es una mujer valiente y de muchos principios. Asimismo, mencionó todo lo que ha hecho la gobernadora en favor del pueblo mexicano, todas estas memorias están escritas en el libro “Layda Sansores Insurrecta”, del autor Armando Estrop.

“Realmente la vida de Layda es de mucha valentía, ella en su momento estuvo en el PRI y se sale del PRI defendiendo; ella sube a tribuna y defiende que no suba el IVA en aquella ocasión cuando (Ernesto) Zedillo era presidente. Tuvo muchas presiones, hasta de familiares, de que no se subiera, que fuera institucional y ella decide seguir con sus principios”, mencionó Sheinbaum.

De la misma forma, señaló que Layda sufrió tres fraudes electores porque no querían que llegará hasta donde está ahora, "porque es una mujer que dice siempre la verdad".

“Cuando subió a la tribuna del Senado cuando se iba a privatizar el petróleo, es memorable esa intervención citando a José Saramago; y después de cuando se enfrenta a (Enrique) Peña Nieto, es una mujer valiente y de muchos principios”.

