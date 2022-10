“Alito” Moreno defiende a Ricardo Monreal del “show” de Layda Sansores: “Es el afán de lastimar”

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que es un montaje y un circo lo expuesto por Layda Sansores el pasado martes en el programa “La Noche del Jaguar”. En entrevista, el líder del Tricolor indicó que lo que hace la gobernadora de Campeche es ilegal y con el fin de atacar a sus adversarios políticos a través del espectáculo.

“Son shows mediáticos que lamentablemente, muchas veces genera la nota esa opinión que lo único que trata es de desacreditar, desprestigiar atacar a adversarios políticos, a quienes pensamos de manera distinta”, dijo.

Sobre lo expuesto en la conversación con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, “Alito” Moreno expresó que todo es una mentira y sólo se hizo con la intención de hacer daño. “Nada de eso, es el afán de lastimar, de denostar, de tergiversar, en momentos tan difíciles que vive el país para desviar la atención. Hoy teníamos que estar hablando de seguridad, de salud, del tema presupuestal de lo que ocurre en México, entonces, es lamentable que haya personas que se dediquen a hacer eso”, dijo.

Con Monreal Ávila, dijo, tiene comunicación permanente, no sólo por esta situación, si no por diversos temas, por su calidad de senador, “merece no sólo mi consideración, mi apoyo y respaldo siempre”. Resaltó que los ciudadanos ven que con todo lo que hace la mandataria estatal, son campañas de denostación y ataque a todos.

Moreno dijo que tiene comunicación permanente con Monreal, no sólo por esta situación, si no por diversos temas (Foto: Cuartoscuro)

Dijo que, en cualquier otro país del mundo, lo que hace Sansores San Román, debería castigarse lo que hace Layda Sansores ya que son cosas ilegales y tergiversadas que no se deben permitir porque dañan la integridad de las personas. Indicó que lo que debería hacer Sansores San Román es atender las necesidades de Campeche ya que los índices crecieron más del 1000% los delitos, homicidios “es una vergüenza, mientras hacen eso, el estado se cae a pedazos.

La gobernadora de Campeche filtró una conversación en WhatsApp que sostuvo el senador de Morena con el líder priista, en donde le cuestiona el priista sobre la promoción de un amparo en el que el priista le contesta que se presentó uno porque el ministerio público pidió el aseguramiento de todos sus bienes y propiedades.

Moreno Cárdenas agradece el apoyo y respaldo a Monreal Ávila, en las investigaciones que se realizaron en su contra en Campeche, y le señala al Senado que siempre tendrá su gratitud y su amistad.

