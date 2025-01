Partido PT va por Reforma Laboral, pretenden jornada de 40 horas con el mismo salario

El próximo 1 de febrero el Congreso de La Unión, diputados y diputadas pondrá bajo análisis la posibilidad de aprobar la Reforma Laboral que busca el cambio de la jornada de 48 a 40 horas, Jorge Ortiz Rodríguez, diputado federal por Nayarit dijo que el Partido del Trabajo (PT) va por todo para que sea una realidad.

"El PT fija una postura firme y Clara que hay que ir por una semana de 40 horas el partido del trabajo y los 49 diputados federales estamos a favor de semanas de 40 horas ya, No mañana no pasado no el siguiente año, pero hay una gran resistencia del sector patronal que no quiere. Nosotros creemos que la parte trabajadora triunfará al final y tendremos una jornada digna" sostuvo Ortíz Rodríguez.