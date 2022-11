Cecilia teme ser asesinada, denunciará ante la FGR amenazas por buscar a sus hijos: no quiero ser una estadística

La lucha de Cecilia Patricia Flores para buscar a sus hijos desaparecidos, Alejandro y Marco Antonio, se convirtió en la batalla de miles de mujeres que tratan de hallar a sus familiares a lo largo de la República Mexicana; sin embargo, para la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, esto también se ha convertido en un riesgo, debido a las numerosas amenazas de muerte que ha recibido a lo largo de los últimos meses.

La mujer se ha convertido en una figura molesta para las autoridades y para el crimen organizado, ya que su labor ayuda a evidenciar la falta de acción de parte del gobierno, así como el modus operandi de los delincuentes. Pese a que ha ayudado a recobrar la esperanza y que muchas personas puedan tener un cierre al encontrar los restos de sus familiares gracias a su trabajo, ahora teme terminar como las también activistas Marisela Escobedo, de Carmela Vázquez o de Esmeralda Gallardo, quienes fueron asesinadas.

"No son una, son varias desde hace dos años. Salí del estado de Sonora por estas amenazas", dijo Cecilia durante una conversación que tuvo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Hasta el momento han sido cinco mujeres dedicadas a esta labor las que han sido víctimas de asesinato en lo que va del año. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habrá impunidad para los agresores; sin embargo, el reclamo de este grupo, asegura la activista, es que se brinden las condiciones para que no haya desaparecidos en primer lugar y que sus madres no tengan que salir a buscarlos y además se garantice la seguridad de las que se ven obligadas a hacerlo.

Cientos de mujeres salen a diario para tratar de hallar a sus seres queridos. FOTO: Archivo.

Las amenazas que ha recibido se han dado directamente a su teléfono celular y se centran en decirle que no siga con las búsquedas o se atenga a las consecuencias. A esto, sumó que su trabajo se ha visto obstaculizado por las autoridades. Indicó que lleva sin ver a su madre desde hace dos años por no poder regresar a su domicilio con garantías de permanecer segura. Por tal motivo, pidió que las autoridades investiguen estas advertencias para que pueda seguir buscando a los suyos.

"Yo no quiero convertirme en una estadística", dijo.

Para encontrar a sus familiares suelen disponer únicamente de sus recursos. Las autoridades no tienden a ofrecerles apoyo.

Destacó que en el caso de su hijo Alejandro desconoce el motivo por el cual fue secuestrado y desaparecido. Sobre Marco Antonio, asegura que no tiene indicios de qué pudo haber pasado con él. Denunció que inclusive en los refugios en los que se ha quedado ha sufrido atentados.

Aseguró que la denuncia que interpondrá ante la Fiscalía General de la República este martes por las amenazas de las que es víctima busca que sirva para que se le brinde algún tipo de garantía en su caso.

