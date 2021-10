Haremos la huelga de hambre porque la FGR no nos ha escuchado desde hace meses: líder de Madres Buscadoras de Sonora

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que el lunes 11 de octubre iniciarán una huelga de hambre frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, luego de que hace meses las "autoridades no nos han escuchado y no hacen nada por localizar a nuestros hijos".

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, detalló que a pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se jacta de ser la Cuarta Transformación de México, "yo no he visto nada de eso, todo sigue igual o hasta peor".

Negó que su manifestación sea para obtener algún beneficio, como un departamento o ser mantenida por el gobierno, ya que "tengo mi casita en Sonora y soy lo suficientemente capaz para trabajar y mantenerme, yo lo único que quiero es que las autoridades busquen a mis dos hijos desaparecidos, que hagan su trabajo".

Flores Armenta recordó que hace tres meses publicó en Twitter información sobre sus dos hijos desaparecidos y desde ese momento ha recibido la atención de la ciudadanía, pero no de las autoridades, a quienes le pidió ayuda porque, además, ha sido objeto de amenazas de muerte.

"La huelga de hambre no pone en riesgo nuestras vidas, porque ya estamos en peligro y ni así han hecho algo las autoridades. No hay ningún resultado. Hemos sentido la falta de empatía por parte de las autoridades. Desde que puse la publicación en Twitter mucha gente empezó a darse cuenta de la realidad y la magnitud del problema, pero también de que el gobierno no está haciendo su trabajo como lo prometió", señaló.