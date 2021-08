Buscadoras encuentran más huesos en la Bartolina, Tamaulipas 

En el Ejido La Bartolina, en Matamoros, las madres buscadoras encontraron huesos, ropa y zapatos, por lo que exigen a la Fiscalía General de la República, otorgue la información pertinente y también haga los protocolos pertinentes del resguardo del terreno.

La activista integrante de la Unión de Colectivas de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, denunció que el rancho, donde las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda, considera que existe el campo de exterminio criminal más grande México, solo hay cintas alrededor del sitio.

En entrevista para EL HERALDO DE MÉXICO, explicó que la búsqueda que realizaron fue en los alrededores del terreno, donde encontraron huesos, sin embargo, no existe la certeza de que sean humanos, por lo que urgió que las autoridades hagan los levantamientos y análisis pertinentes.

"Llegando del predio Bartolina donde nosotros fuimos a constatar de lo que las madres nos habían denunciado, el predio no se encuentra debidamente acordonado. Solo hay cintas alrededor es algo muy lamentable", explicó.

"Ahí donde está delimitado con cintas no entramos, estuvimos alrededor, y ahí se aprecian huesos tirados, no sabemos si son humanos o no, por eso pedimos peritos, pero no nos mandaron", agregó la activista.

Las buscadoras fueron acompañadas a través de una caravana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la seguridad estuvo a cargo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

La Unión de Buscadoras, actualmente se encuentra integrada por unas 220 personas, quienes han solicitado tregua al Cartel del Golfo, para poder ingresar a esa zona, pues ese lugar se le adjudica a dicho grupo delictivo.

