SEP elimina carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso a clases

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, dio a conocer este miércoles que la carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso seguro a clases presenciales ha sido cancelada y por lo tanto queda fuera del decálogo que presentó la dependencia la semana pasada.

Esta carta era uno de los requisitos que madres y padres de familia de los alumnos debían cubrir para poder enviar a sus hijos a la escuela a partir del próximo inicio del ciclo escolar 2021-2022, el cual se llevará a cabo el 30 de agosto próximo. Durante una entrevista concedida a Televisa, la funcionaria explicó cómo se llegó a esa determinación.

“Algunos secretarios nos decían: ‘Sabe qué maestra, vemos que como que está causando un poco de inquietud esa carta’. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que pues realmente en nada nos apoya. La verdad lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera verbal, lo que te estoy diciendo ahorita”, declaró Delfina Gómez.

La carta no eximía de responsabilidad a la SEP

La carta compromiso ha sido cancelada y por lo tanto queda fuera del decálogo que presentó la SEP la semana pasada. FOTO: Cuartoscuro

Delfina Gómez destacó que la carta se propuso desde la primera etapa de la pandemia de Covid-19 y su principal objetivo era que si el estudiante presentaba algún problema de salud los padres deberían dar aviso a la escuela o enviarlo con un médico, y aclaró que en ningún momento la carta eximía de responsabilidad a la SEP, a la dirección de la escuela o al maestro o maestra, enfatizó.

De esta la titular de la SEP informó que el nuevo documento que se presentará para el regreso a clases presenciales, el cual originalmente era un decálogo, ya no contempla la carta, por lo que ahora son solo nueve acciones las que se consideran. fue el pasado 12 de agosto cuando Delfina Gómez dio a conocer que las escuelas pedirían una carta compromiso a los padres de familia para el regreso a clases presenciales.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria presentó un protocolo con 10 acciones generales a aplicarse durante el retorno a las aulas, en el que destacaba la carta compromiso de corresponsabilidad. Ante la polémica generada por este documento, el presidente López Obrador señaló ayer durante su encuentro con la prensa que la carta no será obligatoria, además señaló que él no había sido consultado acerca del tema.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo”, declaró el mandatario.