Yo no pedí la Carta Compromiso de Corresponsabilidad: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la Carta Compromiso de Corresponsabilidad no fue idea suya, "sino de alguien de abajo" y dijo que no es obligatorio que los niños la lleven a las aulas para que puedan tomar clases. "Si van los niños y no llevan la carta, no le hace", dijo el mandatario federal.

Durante la Conferencia Mañanera el presidente dijo que ese requisito es una "carga burocrática que se heredó del periodo neoliberal" y por eso, su administración aún tiene que enfrentar eso. "Yo no tuve que ver con la carta. Si me hubiesen consultado, yo hubiera dicho que no", reiteró.

Además, López Obrador aseguró que las personas que están en contra del regreso a clases presenciales no lo hacen por los riesgos de contagio por Covid-19, sino porque se dejan llevar por la campaña en contra de su administración, dijo el presidente.

“Es muy importante el regreso a clases presenciales y que se vuelvan a encontrar las niñas y los niños. Es una terapia importantísima”, dijo, además de asegurar que es momento de dejar el encierro y volver a ver a los abuelos. "Hay que dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta”.

Por último explicó que el regreso a clases presenciales es voluntario y esto aplica, no sólo a los alumnos sino a los profesores de las escuelas, que pueden dar sus lecciones desde casa, si consideran que el regreso es un riesgo.