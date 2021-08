La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy martes 17 de agosto 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre el estado de la pandemia por Covid-19 y el Plan Nacional de Vacunación en México. Sobre el tema del abastecimiento de medicamentos, dijo que terminaron con el monopolio que existía y ya se puede cumplir con el compromiso de gratuidad para estos productos.

Luego de lo relacionado con la vacuna contra Covid-19, López Obrador respondió dudas que tenían los medios de comunicación presentes.

Además, la conferencia contó con la presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer; de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Declive de tercera ola de Covid-19 empezará en 15 días: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró que el Plan Nacional de Vacunación ha cumplido con los objetivos principales que son el proteger a las poblaciones más vulnerables, reducir el número de hospitalizaciones y reducir la mortalidad por contagios de Covid-19.

El funcionario dijo que es la segunda semana consecutiva en la que se ve una reducción de casos, comparado con la semana inmediata previa. Esto después del incremento de contagios por la tercera ola de Covid-19 en México. Al respecto, Hugo López-Gatell dijo que en 15 días comenzará el declive de la tercera ola por Covid-19, esto en buena medida por el proceso de vacunación en México.

Hasta el momento, en México se han aplicado 54.9 millones de vacunas y son más de 20 millones de mexicanos los que tienen esquema completo de protección.

Llegarán 3.5 millones de vacunas de Moderna a México: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que la vacuna contra Covid-19 desarrollada por Moderna, ya recibió el visto bueno por parte de Cofepris y será el séptimo medicamento aprobado para el Plan Nacional de Vacunación.

El canciller dijo que la vacuna de Moderna tiene un 93 por ciento de efectividad, incluso 6 meses después de su aplicación y que ya está autorizada en más de 50 países. Por esa razón, "ya recibió una opinión favorable por parte de Cofepris".

Además, explicó que Estados Unidos aseguró una donación de 3.5 millones de dosis de Moderna, para que México siga realizando el proceso de vacunación.

Yo no pedí la Carta Compromiso de Corresponsabilidad: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la Carta Compromiso de Corresponsabilidad no fue idea suya, "sino de alguien de abajo" y dijo que no es obligatorio que los niños la lleven a las aulas para que puedan tomar clases. "Si van los niños y no llevan la carta, no le hace", dijo el mandatario federal.

AMLO dijo que ese requisito es una "carga burocrática que se heredó del periodo neoliberal" y por eso, su administración aún tiene que enfrentar eso. "Yo no tuve que ver con la carta. Si me hubiesen consultado, yo hubiera dicho que no", reiteró.

Además, López Obrador aseguró que las personas que están en contra del regreso a clases presenciales no lo hacen por los riesgos de contagio por Covid-19, sino porque se dejan llevar por la campaña en contra de su administración, dijo el presidente.

