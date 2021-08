AMLO invalida la carta responsiva; no es obligatorio el regreso a clases

Contrario al protocolo sanitario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la carta compromiso de salud por la pandemia de COVID-19, que la dependencia federal solicitó a las madres y padres de familia para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, no es obligatoria.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo se deslindó de la carta difundida por la SEP, en la que solicita la autorización y responsabilidad de familiares de los estudiantes para enviarlos de manera presencial al nuevo ciclo escolar que inicia en dos semanas.

López Obrador reconoció que no fue consultado por la SEP para la redacción y distribución de la carta entre los padres de familia y la comunidad estudiantil. Reiteró su postura de libertad de pensamiento de los ciudadanos y contra el establecimiento de medidas coercitivas. Afirmó que la divulgación de la carta y su contenido tiene que ver con las concepciones limitantes y tutelares de los gobiernos anteriores que veían a los ciudadanos como menores de edad. El mandatario agregó que las madres y padres de familia están en la libertad de enviar o no a sus hijos a las clases presenciales.

“Acerca de la carta, pues también, no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal.

Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiera dicho: no, somos libres, prohibido prohibir; pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno estas concepciones burocráticas, autoritarias, de corrupción e ineficiencias”.

López Obrador señaló que si las autoridades de Salud y de Educación del gobierno de México tuvieran elementos para determinar que existe un riesgo mayor para las niñas y niños, en el regreso a clases presenciales, éste no se daría. Reiteró que la comunidad estudiantil no debe preocuparse porque el regresar a la escuela es voluntario, ya que va a seguir habiendo clases por televisión, por internet, los medios públicos, sobre todo el Canal Once, y estaciones de radio. “Hay también rechazo en el caso de la decisión de regresar a clases. En algunos casos tienen preocupación legítima de que los niños y las niñas vayan a contagiarse, que puedan ser afectados; y otros, se dejan llevar, la verdad, por toda la campaña, que no es contra el regreso a clases, sino contra nosotros, es político. Si decimos: es de día, ‘no, es de noche’; si decimos: es de noche, ‘no, es de día; hay que prender los faroles’. Así están”, consideró.

dza