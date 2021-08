Regreso a Clases: Los 2 ESTADOS que dieron un NO definitivo al retorno presencial

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los protocolos sanitarios están listos para el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar 2021-2022. Sin embargo, debido a la actual pandemia de Covid-19, algunos estados se rehusaron a atender el llamado a las aulas en agosto.

“Está en cada uno de nosotros evitar un nuevo periodo de confinamiento, una mayor afectación económica para nuestras familias y daños irreversibles en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, quienes desde hace 17 meses no pueden acudir a sus escuelas y lo harán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan”, indicó Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, a través de Twitter.

En Hidalgo los hospitales de atención COVID-19 están casi rebasados de su capacidad, explicó Fayad. Afirmó que la variante Delta alcanzó en 42 días lo que el virus original hizo en 11 meses, por lo que hay más de 2 mil 500 casos activos en los 84 municipios.

Fayad también hizo un llamado a que las personas respeten las medidas de bioseguridad, el uso del cubrebocas y que asistan a vacunarse contra el COVID-19 si tienen más de 18 años de edad.

Michoacán también dice "no"

Por otro lado, la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán informó el lunes que no iniciará el nuevo ciclo escolar de manera presencial, sino en una modalidad a distancia.

Más de 11 mil escuelas permanecerán cerradas en los 113 municipios de la entidad, y más de 80 mil trabajadoras y trabajadores al servicio de la educación no atenderán aún de manera presencial. 1 millón 200 mil alumnos y alumnas de educación básica continuarán recibiendo clases a distancia.

La secretaría local indicó en una circular que continuará con la estrategia de ‘Aprende en Casa’ hasta que se emita una nueva orden que autorice volver a las aulas.

Una vez que se autoricen las actividades presenciales en las escuelas, será indispensable vigilar el cumplimiento del protocolo para prevenir contagios del coronavirus, señaló la circular.

Además, en Michoacán, será indispensable que padres y madres de familia presenten una carta compromiso para la asistencia de sus hijas e hijos.

¿Cómo será el regreso a clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron las medidas para el regreso a clases, entre ellas será voluntario, ordenado, gradual y escalonado.

Los padres de familia, tutores o estudiantes mayores de edad deberán firmar una carta responsiva donde se indique que no presentan síntomas relacionados con el coronavirus, también será obligatorio el uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia entre alumnos a la hora de la entrada y salida; recreo (escalonado), así como la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.

El resto de las intervenciones de la SEP para el regreso a clases presenciales:

Instalación de los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por padres de familia y maestros.

Garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas, debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de Covid-19.

Cuidado de maestras y maestros. Quienes ya fueron vacunados.

Maximizar el uso de espacios abiertos.

Detección temprana de un caso de Covid-19.

Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

Operación de los tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases.

En el caso de identificar a algún sospechoso de tener Covid-19, la dirección escolar deberá notificar a las autoridades educativas correspondientes para ejecutar las acciones necesarias y se les avisará a quienes hayan tenido contacto con el sospechoso de estar contagiado.

¿Qué pasará con los recreos y comidas?

El horario de asistencia podrá ser de hasta 4 horas y cada sesión o clase durará un máximo de 50 minutos, con el fin de facilitar la ventilación en el aula.

Según la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas los estudiantes de primaria y secundaria tendrán una nueva forma de pasar los recreos, ya que serán escalonados tendrán que quedarse en el salón de clases para comer, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida.

Luego de hacer la limpieza del lugar mantendrán sana distancia en el consumo y al final deberán limpiar de nueva cuenta y tirar el resto de la comida en un cesto.