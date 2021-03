Regreso a clases: ¿Escuelas privadas reinician actividades hoy 1 de marzo? Esto dice la ANEP

Este lunes 1 de marzo escuelas privadas de México, adscritas a la SEP reanudarán clases presenciales, así lo advirtió la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), por lo que los colegios que deseen pueden retomar actividades educativas.

El anuncio realizado la semana pasada ha causado gran confusión entre los padres de familia, quienes no saben si enviar a sus hijos a la escuela o no, pues luego de ese mensaje la Secretaría de Educación Pública, aseguró que no hay fecha para un regreso a clases generalizado en México.

La SEP destacó que sólo habrá regreso a clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y serán las autoridades de la Secretaría de Salud y estatales quienes determinarán la fecha de vuelta a actividades escolares de manera presencial.

Al respecto Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, insiste en contradecir a la SEP y advierte que los colegios privados que quieran regresar podrán hacerlo a partir de marzo, porque afirma que ya tienen protocolos y todo lo necesario para un regreso seguro a las aulas.

¿Cuál es el protocolo de las escuelas privadas?

Villar Jiménez destacó que entre las medidas que aplicarán las escuelas particulares que quieran reiniciar actividades presenciales se encuentran los horarios escalonados, para evitar aglomeraciones a la hora de entrada.

También dijo que hay sanitización constante de los planteles educativos y que tanto alumnos como maestros deben usar todo el tiempo cubrebocas; además se les pedirá certificado médico a los niños.

Estas medidas se suman a las ya establecidas por la SEP que son:

Garantizar agua y jabón

Tomar la temperatura de estudiantes y docentes a la entrada de clases

Se desinfectarán mochilas y útiles escolares

Darán gel antibacterial a los alumnos

Proteger a docente que se encuentren en situación de riesgo

Uso obligatorio de cubrebocas

Entradas, salidas y recesos serán escalonado

Asistencia alternada

Uso de espacios abiertos

No habrá ceremonias civiles

En caso de detectar brote, la escuela cerrará por 15 días

Los docentes serán vacunados

El Covid-19 será considerado una enfermedad de riesgo de trabajo

Mantener la sana distancia, por lo que los menores tendrán lugares asignados

Se suspende cualquier tipo de ceremonia cívica

Habrá apoyo emocional para maestros y alumnos

El líder de la ANEP indicó que lo que buscan es apoyar a las familias, pues cuentan con el apoyo de los padres en esta decisión de reabrir planteles educativo, a pesar de que la SEP advirtió que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales.

Villar explicó que ellos mantendrán su postura de reiniciar actividades en marzo, y que en caso de que las autoridades federales clausuren los planteles que reabran o impongan multas tendrían que recurrir a instancias legales y ofreció apoyo a las escuelas privadas que no quieran volver a operaciones en este momento.

Cuestionado sobre el regreso a clases presenciales será obligatorio, Villar expicó que no, pues respetarán la decisión de los padres de cuidar la salud de sus hijos, pero reiteró que las escuelas privadas reabrirán en los niveles desde preescolar hasta preparatoria.

¿Pueden abrir las escuelas sin autorización de la SEP?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que durante su mandato no habrá prohibiciones, por lo que dijo que no pueden prohibir a las escuelas particulares retomar actividades, pero sí hizo un llamado para que esperen a que se vacune a los docentes.

Al respecto la Secretaría de Salud (Ssa) explicó que lo principal es mantener la comunicación entre las autoridades educativas con cada una de las escuelas que decidan regresar a las aulas, porque de esa forma se podrán detectar posibles casos de contagio.

Alfredo Villar indicó que se cuenta con un protocolo en caso de que existan contagios, el cual es muy similar a lo que se hace en los centros escolares cuando existen contagios de influenza.

Detectar algún caso sospechoso Aislar al individuo y sus contactos cercanos Definir el cierre del grupo, del nivel educativo o de la escuela

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud indico que es una gran responsabilidad la que podría surgir de la acción de reiniciar clases presenciales cuando no hay condiciones epidémicas favorables y hacer a un lado el plan de la SEP que hasta ahora ve a Campeche como la posible opción para iniciar clases, pues el único estado del país que tiene semáforo verde.

Aseguró que las escuelas que reinicien clases presenciales el lunes 1 de marzo no serán multadas por parte de la Ssa, pues no cuenta con ninguna facultad para sancionar la reapertura de esas escuela, pero sí pidió entender que aún no existen las condiciones epidemiológicas para garantizar la salud de alumnos, maestros y familias.

¿Qué dice la SEP del regreso a clases?

Al respeto la SEP indicó que el regreso a clases en las escuelas adscritas ante Educación, será sólo cuando los estados estén en semáforo verde y que las autoridades federales y estatales son las únicas que tienen poder de determinar una fecha según las disposiciones relativas al semáforo epidemiológico vigente, así como de la Ley General de Salud.

La SEP dijo que se mantendrá un diálogo con la ANFE- ANEP para escuchar sus demandas y plantear soluciones, sin embargo el mensaje es que no habrá regreso a clases presenciales hasta que haya semáforo verde.

La Secretaría de Educación prepara un regreso a clases mixto, con clases presenciales y a distancia, por lo que se mantendrá el programa Aprende en Casa durante el resto del ciclo escolar 2020-2021 que terminará en julio.

Las clases presenciales serán voluntarias, es decir que los padres que quieran mandar a sus hijos a la escuela podrán hacerlo y quienes deseen mantenerlos en casa no tendrán problemas por faltas.

