Regreso a clases SEP: Escuelas privadas SÍ reinician actividades el 1 de marzo; todo lo que debes saber

El lunes 1 de marzo escuelas privadas de México, adscritas a la SEP reanudarán clases presenciales, así lo advirtió la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), por lo que los colegios que deseen pueden retomar actividades educativas.

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, indicó que lo que buscan es apoyar a las familias, pues cuentan con el apoyo de los padres en esta decisión de reabrir planteles educativo, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales.

Villar explicó que ellos mantendrán su postura de reiniciar actividades el lunes 1 de marzo, y que en caso de que las autoridades federales clausuren los planteles que reabran o impongan multas tendrían que recurrir a instancias legales y ofreció apoyo a las escuelas privadas que no quieran volver a operaciones en este momento.

También indicó que no será obligatorio para ningún padre de familia que manden a sus hijos a las escuelas que reabren, pues respetarán la decisión de los padres de cuidar la salud de sus hijos, pero reiteró que las escuelas privadas reabrirán en los niveles desde preescolar hasta preparatoria.

¿Qué protocolos de salud tienen las escuelas privadas que reabren?

Villar Jiménez explicó que los planteles privados que reabran sus puertas el lunes 1 de marzo contarán con protocolos de sanidad reforzados para garantizar la salud de los alumnos dentro de las aulas y así evitar la propagación del virus Covid-19.

Las escuelas privadas deberán cumplir con los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y la SEP que incluyen medidas de higiene constante, así como:

Garantizar agua y jabón

Tomar la temperatura de estudiantes y docentes a la entrada de clases

Se desinfectarán mochilas y útiles escolares

Darán gel antibacterial a los alumnos

Proteger a docente que se encuentren en situación de riesgo

Uso obligatorio de cubrebocas

Entradas, salidas y recesos serán escalonado

Asistencia alternada

Uso de espacios abiertos

No habrá ceremonias civiles

En caso de detectar brote, la escuela cerrará por 15 días

Los docentes serán vacunados

El Covid-19 será considerado una enfermedad de riesgo de trabajo

Mantener la sana distancia, por lo que los menores tendrán lugares asignados

Se suspende cualquier tipo de ceremonia cívica

Habrá apoyo emocional para maestros y alumnos

¿Qué pasará si detecta un caso de Covid-19?

Así será el protocolo si se detecta un caso positivo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud (Ssa) explicó que lo principal es mantener la comunicación entre las autoridades educativas con cada una de las escuelas que decidan regresar a las aulas, porque de esa forma se podrán detectar posibles casos de contagio.

Alfredo Villar indicó que se cuenta con un protocolo en caso de que existan contagios, el cual es muy similar a lo que se hace en los centros escolares cuando existen contagios de influenza.

Detectar algún caso sospechoso Aislar al individuo y sus contactos cercanos Definir el cierre del grupo, del nivel educativo o de la escuela

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud indico que es una gran responsabilidad la que podría surgir de la acción de reiniciar clases presenciales cuando no hay condiciones epidémicas favorables y hacer a un lado el plan de la SEP que hasta ahora ve a Campeche como la posible opción para iniciar clases, pues el único estado del país que tiene semáforo verde.

¿Sancionarán a las escuelas por iniciar antes que las escuelas de la SEP?

No, las escuelas que reinicien clases presenciales el lunes 1 de marzo no serán multadas por parte de la Ssa, pues no cuenta con ninguna facultad para sancionar la reapertura de esas escuela, pero sí pidió entender que aún no existen las condiciones epidemiológicas para garantizar la salud de alumnos, maestros y familias.

Las autoridades federales han hecho énfasis en el desafío que implica reabrir las escuelas sin que la pandemia de Covid-19 esté controlada, pues aún puede haber contagios y la SEP esperará a que los docentes estén vacunados para reabrir las escuelas de educación básica de todo el país, así como que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que no se prohibirá a las escuelas privadas iniciar clases el 1 de marzo, pero pidió que esperen a la vacunación de los maestros.

¿Cuándo será el regreso a clases presenciales en escuelas de la SEP?

La SEP volverá a clases en estados con semáforo verde. Foto: Ssa

La SEP prepara un regreso a clases mixto, con clases presenciales y a distancia, por lo que se mantendrá el programa Aprende en Casa durante el resto del ciclo escolar 2020-2021 que terminará en julio.

Las clases presenciales serán voluntarias, los padres que quieran mandar a sus hijos a la escuela podrán hacerlo y quienes deseen mantenerlos en casa no tendrán problemas por faltas.

Además se contempla un esquema por apellido, de manera que de acuerdo a la letra inicial del apellido paterno serían los días que tengan que ir a clases a los salones y los demás seguirán con el programa Aprende en Casa.

Tanto AMLO como la SEP advirtieron que no sería bueno un regreso a clases presenciales el 1 de marzo, pues hasta ahora no hay condiciones sanitarias. Chiapas es el único estado que está en semáforo verde que estaría en condiciones de regresar a los salones, sin embargo aún no tienen una fecha prevista.

Campeche es otra entidad en donde el magisterio ya se alista para la vuelta a los salones, ahí ya tienen un protocolo, sin embargo tampoco se ha dado una fecha para la vuelta a las aulas. Mientras que en Coahuila se realizarán pruebas piloto para un regreso a clases seguro, sólo con el 25 por ciento del plantel escolar y la medida entrarán en vigor cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.

Por su parte las autoridades educativas de Jalisco anunciaron que tendrán asesorías con un máximo de nueve alumnos por salón, siguiendo todas las medidas sanitarias, pero no es un regreso a clases como tal.

El 1 de marzo las escuelas de la SEP no reiniciarán actividades, serán sólo las privadas que deseen hacerlo, sin embargo no es obligatorio mandar a los niños al colegio en esa fecha, pues será un regreso a clases voluntario.

