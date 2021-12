El ataque al CIDE es una amenaza contra la libertad universitaria, académica y de pensamiento: Jean Meyer

Este 4 de diciembre, estudiantes, exalumnos, profesores y personal administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizaron una marcha con destino a las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en rechazo a la asignación de José Antonio Romero Tellaeche como director y para exigir respeto.

En entrevista para el programa Periodismo de Emergencia de El Heraldo Radio, el historiador Jean Meyer comentó que lo que está en juego es más que una pequeña institución con apenas 500 estudiantes y unos 120 profesores-investigadores.

"El ataque contra el CIDE es un símbolo de lo que podría ser una amenaza contra la libertad universitaria, académica, de pensamiento", expresó.

Destacó que por el hecho de ser definidos como servidores públicos, no debemos estar obligados a alinearnos con la agenda de Estado.

"La participación ayer de representantes de varias universidades, establecimientos de estudios superiores tanto de la Ciudad de México como de provincia, su apoyo a la marcha, a la manifestación de ayer es señal de una inquietud profunda, que los responsables políticos más racionales, más profesionalmente políticos como los de la Secretaría de Gobernación o la alcaldía de la Ciudad de México, lo tomarán en cuenta", agregó.

Respecto a las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el CIDE se ha adecuado en los últimos 20 años a que se impulsaran políticas económicas neoliberales, aseguró que esos señalamientos están equivocados, y podrían llegar a merecer el calificativo de calumnia o de difamación.

"Yo no creo que el presidente cuando tomó posesión, después de su aplastante victoria electoral, yo creo que ni sabía de la existencia del CIDE, quien inmediatamente nos puso el san benito de neoliberal que es una acusación peligrosísima, fue la dra. María Elena Álvarez", recordó.

Agregó que desde julio de 2018 calificó al CIDE de centro neoliberal y entonces así le llamó la atención al presidente sobre ese tema y ahí hay un asunto personal. Ella tenía pleito con quien era en ese momento el director de Conacyt, Enrique Cabrero.

El problema es que antes de ser director de ese organismo, había dirigido el CIDE y pues entonces esta institución fue víctima de la inquina de la doctora Álvarez-Buylla contra Enrique Cabrera.

Finalmente, destacó que el rechazo a la asignación de José Antonio Romero Tellaeche no es un asunto personal, sino que en los cuatro meses de su interinato no tuvo contacto con nadie, estuvo aislado, no trató con estudiantes, profesores ni trabajadores de base.

Además, los sindicatos de trabajadores y profesores que le pidieron citas nunca fueron recibidos y además destituyó de manera despótica al director del Centro Regional del CIDE en Aguascalientes, luego a la secretaria académica, Catherine Andrews ha violado sistemáticamente la normatividad y ha atropellado los órganos colegiados.

Indicó que no hay ningún contacto entre Romero y los tres niveles de la comunidad.

