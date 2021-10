Entre hoteles y un asesinato en Tlalnepantla: así intentó FUGARSE el hombre que DISPARÓ a un chofer de combi

Jorge David "N", el hombre responsable de haber disparado contra el chofer de una unidad de transporte público de Tlalnepantla, fue detenido este viernes por elementos de la Fiscalía Regional de este municipio, de la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM), ahora es investigado por su probable participación en el asalto ocurrido la mañana del pasado martes 26 de octubre, en donde el conductor de dicho vehículo resultó lesionado por disparo de arma de fuego.

A Jorge David "N" le fue cumplimentada una orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal. Este viernes se difundió en redes sociales un video en donde se observa al detenido confesar cómo se dio a la fuga tras dispararle a José Manuel Ríos Solís, conductor de la Ruta 79, en San Rafael, Tlalnepantla.

El detenido, de 28 años de edad, indicó en la grabación que en el año 2013 fue detenido por el delito de robo al transporte público con violencia, tras salir de prisión, Jorge David comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Tlalnepantla como barrendero en el área de servicios públicos. Sin embargo, el pasado día 26 de octubre, alrededor de las 6:00 de la mañana, el sujeto decidió asaltar una unidad de transporte en la avenida San Rafael y lesionar al conductor.

Jorge David "N" confesó haberle disparado a José Manuel Ríos Solís

Jorge David "N" aseguró en la grabación que la mañana de aquel martes decidió dirigirse a la Avenida San Rafael, en Tlalnepantla, para cometer un asalto: "Fue cuando me dirigí a las seis de la mañana hacia la Avenida San Rafael con mi compañero "el ranas" y utilizando los anti reflejantes para hacerle la parada a la combi," declaró en detenido en el video.

"En eso se sube mi compañero a la parte de atrás de la combi, y yo me fui al chofer, le dije que detenga el vehículo y que me entregue las llaves; al no hacerlo se hace una detonación y le digo a mi compañero que huyamos y nos vamos a ese pueblo de Santa Cecilia. Y yo desde ese día a la fecha me he estado hospedando en los diferentes hoteles que hay en el Estado de México", aseguró el detenido en la grabación.

¿Qué dio a conocer el reporte médico del chofer herido?

José Manuel Ríos Solís, el chofer baleado esta semana durante un asalto a la unidad que conducía en Tlalnepantla, continúa muy grave, informaron la tarde de este viernes sus familiares, luego que darles a conocer el más reciente parte médico del paciente, en el que s e informa que José Manuel Ríos Solís requiere con urgencia de transfusiones de sangre debido al delicado estado de salud en el que se encuentra.

Nancy de la Luz, cuñada del chofer de 48 años de edad, declaró en entrevista que los médicos le informaron esta mañana que su familiar se encuentra muy grave: "Me dicen que esperan 72 horas, en lo que se le baja la sedación, para ver qué reacción tiene él. De hecho me dicen que sí son muchas secuelas, que sí va a estar muy difícil que él quede bien", aseguró el familiar.

De acuerdo con ella, será hasta dentro de tres días cuando los médicos conozcan las secuelas que la herida ha dejado en José Manuel Ríos Solís: "El día martes ya sabremos bien su diagnóstico y qué tiempo lo sedarán, para ver qué tipo de secuelas y si ellos pueden ayudarnos con algún medicamento, terapia o algo, para que él salga mejor", destacó la cuñada de Ríos Solís.

SEGUIR LEYENDO:

Con cumbias, así presumía José Manuel el chofer baleado en Tlalnepantla el trabajo con el que mantiene a 5 hijos | VIDEO

Muy grave el chofer al que dispararon en la cabeza en Tlalnepantla: si sobrevive tendrá daños en todo el cerebro

ESPOSADO y CUSTODIADO: arrestaron a Jorge David 'N', el criminal que disparó en la cabeza a chofer en Tlalnepantla

Tlalnepantla: ya agarraron al ladrón que disparó en la cabeza al chofer de la combi