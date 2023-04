Melania Trump rompe el silencio: defendió a su esposo de las acusaciones que se le imputan

Melania Trump al fin rompió el silencio frente a las acusaciones por las que está pasando su esposo y aseguró que respaldará incondicionalmente a Donald Trump pese a las acusaciones de Stormy Daniels sobre el soborno para silenciar la "pasajera relación" que mantuvieron en el 2016. La ex primera dama se unió al resto de la familia del magnate para brindarle el soporte y el apoyo que más necesita en estos momentos, al menos así lo confirmó una fuente cercana a la mujer de origen esloveno y nacionalizada estadounidense.

"La señora Trump es fuerte, está enfocada en su familia y apoya a su esposo como siempre lo ha hecho", dijo la fuente.

Melania Trump siempre ha defendido a su esposo. Durante las criticas que se le hizo por los comentarios despectivos que él hizo sobre las mujeres, ella decidió salir a defenderlo en una entrevista pública con CNN. FOTO: AFP

Viajó a lado de su esposo a pesar de "cualquier ira" persistente

De acuerdo con la información del DailyMail, la ex primera dama se trasladó a dónde estaba su esposo para mostrarle su incondicional respaldo... a pesar de cualquier tipo de ira persistente que tiene hacia él. Esto debido a que Donald Trump enfrenta una acusación penal en su contra relacionada con el pago de "un dinero secreto" a la actriz porno Stormy Daniels. La fuente cercana a la mujer de 53 años declaró que se Melania Trump se ha mostrado fuerte, enfocada en su familia y comprensiva con su pareja. Detalló que en los últimos 7 años, la izquierda estadounidense ha hecho múltiples intentos de difamar y atacar a su familia, incluso señaló que este suceso solo era "la última" de las intenciones "para derribarlo".

La declaración de apoyo es un cambio de táctica para Melania Trump, quien estaba furiosa cuando surgieron los informes de la aventura extramatrimonial de Donald Trump con Stormy Daniels. Aunque cabe destacar que el magnate ha negado la aventura y cualquier mala acción. Por su parte Ivanka Trump —quien, se dice, se encuentra separada de su padre— también ha mostrado su apoyo hacia él desde el pasado viernes—. Esto culminó en el cierre de la familia alrededor de "su patriarca" en la controversia legal.

Será procesado en Manhattan a las 14:15 horas el próximo martes

Actualmente el presidente Donald Trump de 76 años, será procesado en el barrio de Manhattan a las 14:15 horas del próximo martes. Los cargos aún no se han revelado, pero los informes indican que son más de 30 acusaciones legales. Cabe destacar que a esta lectura, no lo acompañará Melania Trump, al menos eso vaticinaron las fuentes cercanas a la ex primera dama. Aunque los planes podrían cambiar de último momento y antes de que llegue la fecha tan esperada.

Viajó hacia él luego de pensar con cuidado la situación y poder brindarle todo el soporte que necesitaba, a la par de que su núcleo familiar lo hizo. FOTO: Picryl

Asimismo, el expresidente se encuentra en su casa de Mar-a-Lago en West Palm Beach, Florida. Aquí la pareja fue fotografiada, caminando lado a lado y compartiendo una cena. En las imágenes podemos ver como se sientan uno a lado del otro en el enorme comedor adornado, perteneciente a un club privado. Además, trabajaron en una habitación y parece que el resto del día permanecieron acompañados. Melania Trump usó un vestido de color rojo intenso, por lo que fue fácil distinguirla entre la multitud.

Para la ex primera dama, que a menudo deja que su ropa hable por ella, esta fue una declaración audaz. Y es que en caso de que Donald Trump sea declarado culpable, el simple hecho de que se hayan presentado estos cargos legales en su contra, ya lo hace el primer expresidente que llega a un juicio legal. Así que necesitará toda la presencia de su esposa en la sala del tribunal para cuando se enfrente a este escandaloso hecho.

La presencia de Melania Trump podría fortalecer su caso, señalan expertos

Y es que la sola asistencia de la ex primera dama en el tribunal, podría fortalecer su caso de otras maneras. Particularmente la parte en la que los abogados defensores de Trump utilizarían su estadía para darle credibilidad a su versión de la historia. Aunque esto es solo una versión periodística que planean los expertos de los medios locales. Por su parte, los investigadores estaban investigando si los 130 dólares a Stormy Daniels violaron las leyes federales de financiamiento de campañas. Ahora el equipo legal del magnate argumentó que la transacción monetaria no tuvo nada que ver con ganar ñas elecciones presidenciales... sino con que el hombre de 76 años se salvó de la vergüenza y protegió su matrimonio con Melania.

“No está directamente relacionado con la campaña”, dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, a Good Morning America de ABC a principios de este mes. "Hizo esto con fondos personales para evitar que surgiera algo [que era] falso pero vergonzoso para él, su familia, su hijo pequeño".

Recientemente salieron a cenar y a pasar un tiempo juntos. Pero no se espera que ella lo acompañe a la lectura de cargos. FOTO: Twitter

A Donald Trump le preocupaba que Melania lo dejara si el asunto se volvía público

El DailyMail publicó a principios de mes que las fuentes cercanas al expresidente les compartieron que la única preocupación del magnate era que se esposa lo dejara si es que el asunto llegaba al dominio público. Donald Trump estaba fuera de sí porque Melania descubriría los detalles de su cruel indiscreción con una estrella del cine para adultos. "Él sabía cuáles podrían ser las consecuencias y haría todo lo posible para controlarlo", dijo la fuente. Y es que en escándalos anteriores, la que ha estado siempre para él, ha sido la ex primera dama.

Durante la campaña presidencial de 2016, cuando salió a la luz una vieja entrevista de "Access Hollywood" que mostraba a Donald Trump hablando despectivamente de las mujeres, ella lo apoyó, defendiéndolo públicamente en una entrevista en CNN. Sin embargo la situación fue muy diferente con la infidelidad. En el caso de esta noticia, ella estaba sumamente sorprendida, pues hasta el Wall Street Journal reveló el pago directo que el magnate le hizo a Stormy Daniels. Él negó todo, pero ella canceló todos sus planes de asistir al Foro Económico Mundial en Davos con quien se tenía previsto que llegara con él.

Lo que hizo fue visitar el Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington DC con su madre y luego volar a Mar-a-Lago para tomarse un tiempo, disfrutar del spa y olvidar los hechos hasta su siguiente aparición pública. Se le vio —finalmente— en el Discurso del Estado de la Unión de Trump. Vistió de blanco y fue escoltada hasta el evento. Hasta ahora viernes es que a la pareja se le ha visto unida y lista para enfrentar el proceso legal. Ese mismo día, Ivanka Trump emitió un breve comunicado en Instagram para respaldar a su padre, donde dijo que lo amaba y que sentía tanto dolor por él como por el país.

"Agradezco las voces de todo el espectro político que expresan apoyo y preocupación", finalizó.

En cuanto Melania Trump se hizo presente a lado de su esposo, su hija Ivanka publicó su comunicado respaldando a su padre y lamentando los hechos. FOTO: Especial

