Potencialmente peligroso: un asteroide pasará entre la Tierra y la Luna este fin de semana

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó la presencia de un "destructor" de ciudades. Hablamos del asteroide 2023 DZ2 que fue descubierto hace un mes y que solo uno en su tipo se presenta cada diez años. Gracias a los científicos, ahora sabemos que pasará muy cerca de la Tierra, exactamente a solo 514 mil 990 kilómetros de distancia y con una velocidad de 28 mil 163.52 km por hora. Su tamaño fue lo que le dio el nombre de "asesino", pues le calculaban más de 40 metros pero menos de 90 de diámetro. Su recorrido atravesará nuestra Luna sobrevolando el océano Índico y será visible con unos simples binoculares.

El asteroide 2023 DZ2, fue señalado por una flecha en el centro de la imagen, a una distancia considerable de la Tierra, el 22 de marzo de 2023. FOTO: Gianluca Masi/AP

La Red Internacional de Alerta de Asteroides se mantiene atenta

A pesar de aclarar que no corremos ningún peligro, puesto que el planetoide —denominado 2023 DZ2— no rozará ni la Tierra, ni la Luna, la Red Internacional de Alerta de Asteroides ha estado pendiente de este tipo de eventos para evitar amenazas a futuro para nuestro planeta. Asimismo, la NASA también indicó que el asteroide alcanzará su punto más cercano a nuestro espacio estelar este sábado 25 de marzo a las 19:52 horas UTC. Por su parte Richard Moissl, director de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea recalcó que “no hay ninguna posibilidad de que este 'asesino de ciudades' impacte contra" nosotros "pero su proximidad ofrece una gran oportunidad para realizar observaciones”.

A la par, los astrónomos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides consideraron que estos estudios son necesarios y terminan siendo una buena práctica para la defensa planetaria. Asimismo, el Virtual Telescope Project dijo que ofrecerá una transmisión en vivo por Internet del paso del asteroide. Los interesados solo deberán dar "clic" en el siguiente enlace:

Cabe destacar que el asteroide 2023 DZ2 no volverá a cruzarse en nuestro camino hasta 2026. Sin embargo, los científicos sí tenían miedo de que colisionara contra la Tierra, y debido a su tamaño equivalente al de una alberca olímpica, no descansaron hasta confirmar que no se estrellaría contra nuestro planeta. Fue detectado por primera vez el 27 de febrero del año en curso por el Telescopio Isaac Newton del doctor Ovidiu Vaduvescu con apoyo de los estudiantes Freya Barwell y Kiran Jhass. Desde entonces se ha seguido su curso meticulosamente.

Astrónomos encontraron a otro "asesino" de ciudades

Las agencias espaciales estadounidense (NASA) y europea (ESA) descubrieron hace poco otro planetoide cuyo tamaño también se asemeja al de una piscina olímpica y que podría chocar con la Tierra en 2046, justamente en el día de San Valentín. Sin embargo la probabilidad de una colisión es muy baja y se redujo aún más conforme fueron estudiando su trayectoria. Lo bautizaron con el nombre de bautizado “2023 DW” y mide 50 metros de diámetro y fue detectado por primera vez el 26 de febrero por un observatorio chileno.

Lo clasificaron como un objeto espacial potencialmente peligroso que encabezó la lista, dado que en su teórica trayectoria pasaría lo suficientemente cerca del planeta. Y es que los cálculos anticipaban que la colisión sería inevitablemente el día de San Valentín del 2046. Los diarios incluso abrieron con la noticia y aconsejaron a los enamorados que anular todos sus proyectos para esas lejanas fechas. Sin embargo, a finales de febrero se estimó en la probabilidad de choque en una entre 847.

Si un asteroide con estas dimensiones y características llegara a chocar con el planeta el daño sería muy focalizado. FOTO: Adobe Stock

Cálculos posteriores de la trayectoria había elevado el domingo el riesgo a una posibilidad entre 432, pero las observaciones y el análisis más detallado de su órbita fijaron este martes la probabilidad de impacto en uno entre mil 584, señaló Richard Moissl, jefe de la oficina de defensa planetaria de la ESA. Esta estimación se reducirá “con cada observación, hasta llegar a cero en algunos días a más tardar”, añadió.

Su homólogo en la Nasa, Lindley Johnson, insistió en que “en este momento, nadie debería de preocuparse”. Según él, es bastante frecuente que las previsiones de colisión aumenten en los días posteriores al que se descubre un nuevo asteroide.

¿Qué pasaría si un asteroide nos chocara?

La pregunta que a todos genera curiosidad es, ¿qué pasaría si el planetoide 2023 DW chocara finalmente con la Tierra? La extensión de los daños dependería de la composición del cuerpo celeste, subrayaron los expertos. Lo que pasa es que si el asteroide está conformado por un conjunto de escombros, el escenario que podría producirse se parecería al del “bólido de Tunguska” en Siberia en 1908. Debemos recordar que en ese año hubo una gran explosión atribuida a la caída de un asteroide, al menos así lo recalcó Davide Farnocchia, científico del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

El objeto celeste —del mismo tamaño que 2023 DW— habría explotado en la atmósfera aplastando árboles sobre una superficie poco poblada de unos dos mil kilómetros cuadrados. Pero el asteroide también podría ser un “trozo de hierro sólido”, como el que creó el enorme cráter de Barringer en Arizona hace 50 mil años, según Richard Moissl. En ambos casos — y debido a su talla— el asteroide solo provocaría “daños localizados”, sin impacto para el resto del planeta, aseguró el experto.

Si llegara a chocar con el planeta en 2046, su velocidad sería de 15 km por segundo, es decir 54.000 km/h, según los cálculos. Entonces habría un 70 por ciento de probabilidades de que cayese en el océano Pacífico, pero también podría impactar en Estados Unidos, Australia o Asia del Sureste. Los expertos subrayaron que —no obstante— es posible protegerse ante tal amenaza. Y es que el año pasado —en el primer ensayo de defensa planetaria— la sonda estadounidense DART chocó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos, a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, y logró desviar su trayectoria.

“La misión DART nos asegura que tal misión sería exitosa”, insiste Davide Farnocchia. Hay “tiempo de sobra” para prepararse, concretamente 23 años, concluye Moissl.

