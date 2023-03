Brian May recibe el título de caballero por parte del rey Carlos III

A sus títulos como guitarrista de Queen o astrofísico, Brian May puede sumar uno más: caballero del Imperio Británico.

Este 14 de marzo, el músico británico recibió el nombramiento de manos del rey Carlos III en una ceremonia solemne realizada en el Palacio de Buckingham, en la capital británica, donde fue nombrado con el tradicional toque de espada.

Brian May acudió junto a su esposa a la ceremonia. Foto: AFP

Con 75 años de edad, sir Brian May ya había sido nombrado comendador del Imperio Británico en 2005, cuando la reina Isabel II lo nominó a esta distinción en reconocimiento por sus servicios a la música y la filantropía.

“Estoy muy feliz, sonriendo de oreja a oreja, particularmente porque fue el rey quien me concedió el nombramiento, lo que significa mucho. Hemos mantenido cierto contacto a lo largo de los años y tenemos ya cierta edad, así que tengo mucho cariño por él y fue un momento inolvidable.

El músico aprovechó para bromear con Carlos III. Foto: Twitter

“De hecho, discutimos sobre la cuestión de que ya tengo una edad y él me preguntó si creía que mis rodillas iban a soportar el acto de hincarme en la ceremonia, a lo que le contesté que también me lo preguntaba”, declaró May a medios británicos.

Con el nombramiento de Brian May como caballero, el rey Carlos III inicia la lista de personas a las que ofrecerá títulos nobiliarios como reconocimiento en diversos campos, que van de la cultura o la ciencia a la filantropía.

