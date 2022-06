Brian May, integrante de "Queen", rompe en llanto en concierto al ver holograma de Freddie Mercury: VIDEO se viraliza en TikTok

Para nadie hay duda que "Queen" es una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos y que Freddie Mercury pasó a la historia como un icónico cantante e integrante de la agrupación, algo que seguramente Brian May recordó en uno de los más recientes conciertos de Queen, en donde no pudo evitar llorar al ver un holograma de su amigo.

Si bien, en noviembre próximo se cumplirán 31 años de la muerte de Freddie Mercury, su recuerdo, su voz y su música aún laten en el corazón de todos a quienes cautivó y conquistó con su talento; más aún aquellos con los que compartió giras, escenarios y miles de historias como lo hizo con sus compañeros de agrupación.

Tal vez eso fue en parte lo que Brian May volvió a sentir al ver a su amigo cantando junto a él, sobre el escenario, solo que en esta ocasión ya no de manera física, sino como holograma. May se mostró visiblemente conmovido al ver de nuevo a Freddie Mercury mientras cantaba la canción "Love of my life", uno de los grandes éxitos de la banda inglesa. Fue en ese instante que las lágrimas brotaron y el momento fue captado por los asistentes.

Video de Brian May conmueve a los fans de "Queen"

El instante en que Brian May se conmueve hasta las lágrimas fue capturado por los celulares de muchos de aquellos que disfrutaban la presentación del artista, grabación que fue compartida en TikTok y se volvió viral en las redes sociales en poco tiempo. Tanto los fans de la banda inglesa como millones de usuarios se mostraron conmovidos por la escena.

Brian Mai interactuó con el holograma de Freddie mercury. FOTO: Especial

En algunos de los videos compartidos se ve a May interpretar con total tranquilidad casi todo el tema con su guitarra acústica, mientras contempla los miles de rostros que tiene frente a sí. Sin embargo, casi al final, giró su cabeza para ver el holograma de Freddie Mercury que estaba atrás de él y comenzó a interactuar con él.

El guitarrista no pudo contener las lágrimas. FOTO: Especial

La escena fue realmente conmovedora; ya que en determinado momento Brian May simuló tocar la mano de Freddie Mercury para enseguida regresar la mirada a su guitarra, instante en el que no pudo evitar llorar. Visiblemente conmovido se limpió las lágrimas y el público comenzó a aplaudir.

El público arropó al músico con aplausos. FOTO: Especial

Los videos de este instante fueron compartidos en las redes y los usuarios reaccionaron con cientos de comentarios, en donde algunos destacaban el gran cariño que Brian May sigue sintiendo por us gran amigo y compañero de trayectoria Freddie Mercury. Para ver el video en TikTok da click en este enlace.

