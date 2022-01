Así fue el duro duelo de Brian May tras el fallecimiento de Freddie Mercury

Brian May, de 74 años es un músico y multiinstrumentista, activista y astrofísico británico. Pero su apellido y talento es conocido por haber sido la guitarra principal de Queen, banda que lideró vocalmente Freddie Mercury hasta el día de su muerte 24 de noviembre de 1991.

Brian May fue uno de los primeros apóstoles de Freddie Mercury y por eso tuvo un apegue especial. Esto hizo que el momento de la enfermedad que derivo en el fallecimiento del cantante nacido en Tanzania, y claro, la posterior muerte, sean momento de total oscuridad para él.

La banda junta. Fuente: Biografías y Vidas

Brian Harold May, confesó en el canal de Youtube oficial de la banda que “No quería escuchar su voz”. En un nuevo vídeo que Queen compartió hablado sobre el último disco de su trayectoria, "Made in Heaven" (grabado en 1986 y lanzado en 1995), publicado de manera póstuma a la muerte de Mercury (además, último disco de la banda). En el metraje, May ha explicado lo mucho que le costó lidiar con el fallecimiento de su compañero y amigo.

Uno de los que peor lo pasó fue Brian, que, en el vídeo, se sincera sobre lo mucho que le costó superar el fallecimiento de Freddie hasta el punto de necesitar un bofetón de realidad por parte de su compañero Roger Taylor, que fue el baterista de la banda y en ocasiones vocalista y actualmente sigue activo pero se dedica a la producción de cine. Además lamento que no se haya enfermado tiempo después de VIH (Sida) afirmando estar convencido de que el cantante podría haber sobrevivido de haber enfermado solo unos meses después. “habría sobrevivido porque evolucionó un maravilloso cóctel de medicinas que ayudaba con los síntomas y permitía que la gente con SIDA viviera una vida normal”.

Brian May posando. Fuente: Instagram Brian May

May, sin más tuvo que hablar: “Supongo que tendré que hablar de ello. Creo que pasé por un periodo de duelo extendido. No quería hablar sobre Queen y me fui en mi propia gira. Todo sobre lo que la gente quería hablar era Queen y la muerte de Freddie, pero yo no podía lidiar con ello. Solo decía: 'Mira, vamos a centrarnos solamente en lo que está pasando ahora'”.