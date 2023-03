Un joven sufrió una repentina crisis mental: golpeó brutalmente a su novia y se suicidó desde el piso 31

Un extraño caso de crisis aguda del comportamiento pudo haber detonado el suicidio de un joven estudiante de solo 21 años. De acuerdo con la policía de Londres, capital de Inglaterra y del Reino Unido, el hombre falleció luego de aventarse desde una torre luego de padecer un "estado de confusión". Se cree que Nikhil Manglani pudo haber sufrido aspectos de una "perturbación del comportamiento aguda" después de enfermarse en su apartamento en Canary Wharf en Español Muelle Canario, un gran complejo de negocios de la región. Lo extraño es que no había antecedentes que marcaran un deterioro de salud mental en el afectado y de acuerdo al informe de toxicología, no influyó ningún narcótico u otro tipo de sustancia.

El hombre se aventó desde el piso 21 de la Torre Talismán, ubicada en Londres, en la zona de negocios de la región. FOTO: MyLondon/BPM

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre del 2022

Según los servicios de emergencia local, los eventos tuvieron lugar la madrugada del 20 de octubre del 2022. Se supo del hecho gracias a que la novia pudo huir de la repentina agresividad de Nikhil Manglani. De acuerdo con el personal de recepción del edificio que habitaban, llegó cubierta de sangre en su rostro y un bulto en la frente. Cuando los oficiales llegaron al apartamento, ubicado en el piso 31 de la Torre Talismán, descubrieron la puerta del balcón abierta y su cuerpo sin vida en el suelo. El informe policial narró que el joven estudiante fue descubierto con "lesiones catastróficas" antes de ser declarado muerto a las 5:30 horas.

La novia declaró que no tenía pensamientos suicidas y su comportamiento previo era muy normal

Ante el tribunal forense de Poplar, la novia de Nikhil Manglani dijo que su estadía había sido por algunas semanas mientras esperaba que su apartamento estuviese listo. Durante este tiempo, declaró que los dos habían pasado días "muy normales", hasta el 19 de octubre del mismo año, cuando salieron a almorzar. Una vez que terminó su jornada, detalló que se levantó durante la madrugada porque el joven estudiante encendió la televisión y descubrió que se estaba comportando de manera extraña. Parece que él siguió de pie frente a la TV y fue quitándose la ropa a la par que dejó caer los objetos que estaban cerca, como su consola de Playstation.

Hasta ese momento, ella puntualizó que su comportamiento no había sido peligroso o aterrador solo "extraño". Luego su preocupación aumentó después de que el repitiera consecutivamente la siguiente frase: "quiero deshacerme de este sentimiento". Ella comprendió que algo no iba bien y escondió en su clóset cualquier objeto afilado como cuchillos y tijeras. Permaneció a su lado tratando de consolarlo y distrayendo su atención hacia los programas de la televisión. Pero justo después de que ella conectara su teléfono para cargarse, el comportamiento de Nikhil Manglani se volvió errático y comenzó a gritar.

El cuerpo de Nikhil Manglani sufrió múltiples traumatismos, resultado de la caída del piso 31. FOTO: Adobe Stock

Él le pidió su dispositivo móvil, saltó encima de ella y trató de estrangularla. Se denunció ante la corte que en este momento ella trataba de hacerlo reaccionar y le repetía "soy yo, soy yo". Pero su comportamiento se mostró "totalmente fuera de lugar". Ella logró escapar y huyó a la recepción del edificio para pedir ayuda. Inmediatamente se movilizaron y llamaron a la policía local.

"No usó drogas y no tenía problemas de salud mental", declaró su familia

El informe te toxicología fue muy contundente, Nikhil Manglani no se drogó con ningún tipo de sustancia y el informe de la autopsia dio causa oficial a su muerte como múltiples lesiones por traumatismo generado con fuerza contundente, pues se aventó del piso 31. A la par, las autoridades necesitaban saber si padecía de depresión, ansiedad o algún otro tipo de padecimiento. Pero su padre, Lal Manglani, confirmó que el joven estudiante no tenía antecedentes de este tipo y que la familia estaba "convencida" de que no sufría depresión al momento de su muerte, al menos así lo aclararon ante el tribunal.

Se sabe que Nikhil Manglani los describió como "una familia muy unida", esto poco antes del día de su muerte. Asimismo detallaron que el verano pasado viajó con ellos y les daba actualizaciones periódicas sobre sus entrevistas de trabajo y estudios. Además de esto, el joven de 21 años jamás se había comportado con tal agresividad hasta el día de su muerte y únicamente se encontraba en Londres estudiando una maestría, esto después de haber regresado de Hong Kong.

No abusó de ningún tipo de sustancia, su informe toxicológico no demostró el uso de ninguna droga. FOTO: Adobe Stock

¿Qué fue lo que detonó en Nikhil Manglani para que se suicidara?

La forense principal Mary Hassell a cargo de este caso declaró que, cuando escuchó únicamente las circunstancias que rodeaban la muerte de Nikhil Manglani, pensó que se había tratado de un abuso de drogas en su sistema, pues el comportamiento de saltar del balcón era demasiado errático. “Pensé que podría haber tomado cocaína o algún otro estimulante y me sorprendió mucho cuando el análisis toxicológico fue negativo para drogas y estoy de acuerdo en que las características de esta historia no encajan muy bien.", detalló.

"Hay algunos elementos de esto sobre los que puedo tomar una decisión. Creo que es muy, muy poco probable que alguien empujara a Nikhil, estaba solo en ese momento. Estaba actuando de una manera que estaba muy fuera de lugar, no era suicida y, sin embargo, salió del balcón y aparentemente lo hizo por su propia voluntad. Toda la evidencia apunta a que él estaba solo en ese momento, si él tenía drogas en su sistema que habrían proporcionado la explicación.", detalló la forense principal Mary Hassell.

Afirmó que parte de la descripción de la novia de Nikhil Manglani encajaba con un trastorno agudo del comportamiento, el cual se produce después de consumir drogas. Y aunque todo apuntaba a qué esta sería la explicación de su suicidio, la forense ha declarado que no se tienen suficientes pruebas para que la policía lo dictamine como un "accidente". Así que las investigaciones continúan.

