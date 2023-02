Un policía jamás dejó de hostigar a la mamá de su hijo hasta que tuvo un aterrador final

Walter Román era un policía y padre de familia de un niño de 7 años de edad que tuvo con su pareja Micaela Elizabeth Corvalán. La familia vivía en la provincia de Santiago del Estero en Argentina, pero las complicaciones en la convivencia entre los padres del menor, llevó a su madre a decidir terminar la relación amorosa con el uniformado, quien a pesar de ello, durante dos años siguió hostigando a la mujer hasta que su historia de amor terminó en una tragedia.

Una invitación a desayunar a la casa de su expareja y su hijo fue el escenario donde ocurrió el crimen que dejó como saldo a dos personas muertas. Uno de los vecinos del hogar de la mamá del niño ubicado en el barrio El Tala de Ojo de Agua comenzó a escuchar el llanto del niño de 7 años por lo que se acercó a ver qué ocurría en su domicilio ya que no paraba de llorar y no se escuchaba nada más.

Al ver qué sucedía al asomarse a la casa, el vecino vio el cuerpo de Walter y Micaela Elizabeth que estaban sin vida en el comedor de la vivienda, mientras que el niño estaba aterrado al ser testigo del asesinato que su propio padre cometió en contra de su mamá para posteriormente suicidarse sin importarle que estaba frente a su hijo pequeño.

“No te bastaba con hostigarla”

Aunque Micaela Corvalán -quien era maestra en un jardín de niños- había terminado la relación con el padre de su hijo desde hace dos años, el hombre seguía insistiendo en regresar ya que no aceptaba la separación. Por lo que al planear el almuerzo en la casa de su familia, el policía llevó consigo un arma de fuego con la que atacó a su expareja.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 31 años de edad disparó a sangre fría en dos ocasiones a Micaela, el primero de ellos impactó directamente en su cabeza lo que la mató inmediatamente. Pese a estar presente el niño de 7 años durante el crimen, el policía no tuvo reparo en dispararse también en la cabeza.

El policía asesinó a la mamá de su hijo. Foto: Especial

En las redes sociales, una de las allegadas a Micaela denunció que a Walter Román no le bastó con hostigarla todo el tiempo para que regresaran como pareja hasta que finalmente la mató: “No te bastaba con hostigarla todo el tiempo, seguirla, cuestionarla... Mica ya había dicho basta, qué te costaba aceptar.

Nunca vamos a entender por qué lo hiciste Román, ni mucho menos te vamos a perdonar! Te llevaste a la negra, nuestra Mica y con qué derecho? Lo hiciste sin importar la vida de Benja, Dios danos (sic) la fuerza para soportar tanto dolor con esta desgracia y poder estar todos fuertes por Benjamin que quedó sin su mamá y papá”.

El caso del homicidio de Micaela Corvalán es el primer feminicidio del año dentro de la provincia de Santiago del Estero. El hijo de la pareja identificado como Benjamín fue llevado para recibir atención médica y psicológica, además de que pueda estar bajo la custodia de alguno de sus familiares.

“Por miedo a denunciar, por miedo a que como siempre se haga la denuncia y lo tengan un par de horas y eso aumente la violencia... por miedo, siempre por miedo y así terminó en manos de esta persona que no le importó nada. Gente si la pareja ya no va, no se sigue, si una de las partes ya dice basta, NO INSISTAN. No fuercen algo que no va MAS”, reflexionó la amiga de Micaela.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

SIGUE LEYENDO:

Exmilitar de EU se enlista en la armada de Putin y expone un impresionante secreto de Ucrania

Danna creyó que iba por un helado con su tío, pero la entregó a una red de trata: el aberrante crimen que dejó 3 muertos

RMG