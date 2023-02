Exmilitar de EU se enlista en la armada de Putin y expone un impresionante secreto de Ucrania

John McIntyre dejó de formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos una vez que optó por viajar a Ucrania para enlistarse durante un año en una legión de mercenarios extranjeros además de estar en uno de los batallones nacionalistas ucranianos; sin embargo, tiempo después se unió al bando rival para estar al servicio del Ejército del presidente ruso Vladimir Putin para proporcionarles información de inteligencia que recopiló durante el conflicto Rusia-Ucrania.

El exsoldado estadounidense se autodefine como “un espía” y afirmó que desde marzo de 2022 llegó a Ucrania para recolectar la mayor cantidad de datos de inteligencia referente a las actividades castrenses de aquel país invadido por las tropas del Kremlin. "Soy un comunista, un antifascista. Tenemos que luchar contra el fascismo en todas partes", señaló citado por el portal RT.

McIntyre reveló que cuando llegó a territorio ucraniano quedó sorprendido al encontrarse con un grupo de ucranianos quienes aseguraron ser simpatizantes del nacismo. "Les dije que soy antifascista. Estoy aquí para luchar contra el imperialismo ruso y los nazis. Entonces me respondieron: 'No, los rusos no son nazis, los nazis somos nosotros'", situación que lo dejó sorprendido.

Fingió ser un nazi

Para no levantar sospechas sobre su papel como “espía”, John McIntyre afirmó que tuvo que fingir ser un nazi, situación que hizo que ganara la confianza de los ucranianos que le mostraron toda la “maquinaria de guerra” incluidos sus crímenes, acotó el ex soldado estadounidense. Sin embargo, al ser investigado por el grupo de ucranianos lo cuestionaron por tener la imágen del “Che” Guevara en sus redes sociales.

"Tenía que responder rápido. Les dije que soy antifascista. Estoy aquí para luchar contra el imperialismo ruso y los nazis”, de esa manera fue como McIntyre ganó la confianza de los mercenarios. Aseguró que hay mucha presencia de la ideología nazi en Ucrania, pero es ignorada por los medios de comunicación de occidente, señaló el exmilitar.

"¿Todo nuestro país (EU) está literalmente ardiendo frente a nuestros ojos, y estamos gastando miles de millones de dólares en un Gobierno nazi?, cuestionó McIntyre.

El estadounidense describió que la estrategia de las tropas ucranianas es usar a civiles como escudos humanos. "En mi segundo día en Ucrania, me encontraba en Lvov. Estábamos en el sótano de una escuela, mientras que en los niveles superiores del establecimiento pusieron a civiles, gitanos. Esta era una práctica común en Donetsk, en Járkov.

Ha pasado un año desde la invasión rusa en Ucrania. Foto: AFP

Ocupábamos casas y otros lugares junto a las viviendas donde vivían civiles. De esta manera, si desde el otro lado bombardean y los matan, ellos (los ucranianos) traen a los reporteros y dicen: 'miren, mataron a civiles'. Pero no mostrarán las posiciones militares que están a los lados repletos de soldados", indicó el estadounidense.

Aunque estuvo a punto de morir en varias ocasiones en la línea de fuego, John McIntyre siguió con su plan de dar a conocer al mundo “los crímenes” que hace el gobierno ucraniano que está bajo las órdenes de los nazis, dijo. Además reveló que en la legión internacional había un oficial de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos.

“En la guerra y en el amor, todo vale. Los espías existen, y yo soy un espía. Misión cumplida”, afirmó el exmilitar estadounidense que se unió a la fuerza armadas rusas un vez que comenzó a levantar sospechas en la legión extranjera que lo hizo escapar a Moldavia y de ahí a Turquía desde donde viajó finalmente a Moscú para unirse a la armada de Vladimir Putin, aseguró.

