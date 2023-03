Su superior militar intentó abusar de ella y al denunciarlo vivió un infierno: la dejaron en la calle con sus 3 hijas

“Me dejaron en la calle con mi hija recién nacida y mis otras dos nenas”, recordó una mujer de ahora 34 años de edad cuando estuvo enlistada en la Gendarmería de Argentina y denunció que su compañero, un superior de rango, intentó abusar sexualmente de ella cuando fue asignada a trabajar en el área de Seguridad y Custodia del Edificio Centinela. Era el año 2015 y apenas tenía dos años de formar parte de la armada de su país.

Yolanda Luján González había cumplido su sueño en ser parte del Ejército en 2013 que además le representaba tener una empleo estable para mantener a sus tres hijas; sin embargo, dos años después, conoció a su compañero identificado como “CS”, quien era su superior al tener más años que ella dentro del servicio militar.

Pero una día cuando ambos estaban en una de las guardias, el hombre intentó abusar sexualmente de Yolanda; aunque pudo escapar del ataque físico de su compañero, la mujer militar sufrió otros más cuando decidió acusar a su superior “CS”: “Estábamos en una guardia y ahí fue cuando intentó abusar de mí”, indicó para el medio local TN. Y agregó:

“Él era mi jefe porque estaba hace más años que yo y era mi superior. Cuando decidí denunciarlo públicamente, comenzaron a maltratarme, a perseguirme y a descreerme”: Yolanda Luján.

La preocupada mujer entonces fue despedida de su cargo por acusar al militar de intentar agredirla sexualmente. Al estar desempleada, Yolanda vivió un calvario tan solo para poder llevar comida a sus hijas, relató: “Me dejaron en la calle con mi hija recién nacida y mis otras dos nenas. A veces tenía que ir a revolver la basura de las verdulerías para juntar comida, otras mis compañeras de Gendarmería me daban lo que sobraba de las viandas”.

“Me tomaron el pelo” las autoridades

Cuando levantó la denuncia, Yolanda en respuesta fue dada de baja del sistema, además acusó que no recibió indemnización alguna. “Lo denuncié por persecución laboral, daños y perjuicios, porque cuando les conté que me habían intentado abusar no me creyeron y comenzaron a maltratarme. Ejercieron violencia de género laboral sobre mí. Me hicieron la vida imposible.

Yolanda Luján fue abusada y no ha recibido justicia. Foto: Especial

Y me echaron con la excusa de que yo había faltado mucho, pero la realidad es que faltaba porque estaba con licencia psiquiátrica después del terrible momento que pasé. Estuve muchos años muy mal, me agarró un estado depresivo tremendo”, dijo la mujer quien señaló que incluso su abusador seguía cobrando su sueldo a pesar de que no estaba en activo al ser acusado de abusar de una menor de edad en 2021.

La mujer buscó ayuda en el gobierno federal, pero se encontró con trabas ya que al parecer no podía ir contra las instituciones del Estado. “Nadie me podía asesorar porque era ir contra el Estado. “Me tomaron el pelo, porque yo le di los datos de los denunciados. En el papel pusieron como que no me acordaba. Cómo no me voy a acordar de quien me abusó y me maltrató. Es una locura”.

“Parece que yo no tengo ningún tipo de derecho y tengo que hacer como que no pasó nada”; no obstante hace un mes, Yolanda radicó una nueva demanda. “Yo quiero denunciar a mis jefes porque me despidieron cuando yo estaba con licencia por maternidad y con tratamiento psicológico y psiquiátrico”, recalcó.

SIGUE LEYENDO:

La bella militar israelí reclutada para distraer al enemigo por su impactante físico: “Protejo la Tierra Santa”

Putin en alerta máxima: el líder del Grupo Wagner revela su impactante plan cuando tome Ucrania

RMG