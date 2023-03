La bella militar israelí reclutada para distraer al enemigo por su impactante físico: “Protejo la Tierra Santa”

Natalia Fadeev es una chica israelí de 23 años de edad que sirve al Ejército de su país como parte de su servicio activo de reserva. Desde que tenía 18 años de edad, la atractiva joven fue enlistada al ser obligatorio el servicio militar; sin embargo, Natalia continúa activa además de que es parte de la reserva castrense hasta que cumpla 38 años de edad o bien, quede embarazada, por lo que en cualquier momento en que sea llamada para combatir, está lista para hacerlo, declaró en su perfil de TikTok.

Natalia Fadeev tiene 23 años y sirve a su país. Foto: IG

La militar israleí quien es conocida en las redes sociales como “Gun Waifu”, cuenta tan solo en la red social china con 2.7 millones de seguidores que en su mayoría elogia su impactante belleza. Natalia está orgullosa de pertenecer a la armada de Israel y está dispuesta a dejar cualquier actividad si es que su país la llama para servir.

“No tengo un contrato militar, el servicio militar es obligatorio en Israel así que a la edad de 18 años serví durante casi 3 años en servicio activo y aquí estoy 3 años desde que lo terminé pero tengo que hacer mi servicio de reserva básicamente hasta los 38 años.

Natalia es conocida como Gun Waifu en las redes. Foto: IG

Mi país puede llamarme en cualquier momento para entrenamientos y misiones porque serví en una unidad de combate tengo que presentarme esos días y como pueden ver, con orgullo dejaré todo lo que haga y me presentaré cada vez que mi país me necesita”, indicó Natalia en un posteo en TikTok.

Gun Waifu y sus mensajes contra Palestina

Natalia Fadeev es una especie de "embajadora" militar en el conflicto entre Israel y Palestina. En un tiktok reciente afirmó ser una influencer que ayuda a la milicia de su país para distraer a sus enemigos y a promover el Sionismo, la ideología y movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío.

“Nací en la generación correcta me encanta estar en el ejército, distraer al francotirador, hacer tiktoks de turno, promover la propaganda sionista y discutir sobre Tierra Santa”: Natalia Fadeev.

Natalia y su mensaje en apoyo a Israel. Foto: IG

Por su postura, Gun Waifu recibe tanto elogios como amenazas de los detractores del Estado israelí, por lo que ha dejado en claro que no peleará jamás contra “niños que arrojan piedras a los soldados israelitas”. Su estado activo dentro de la milicia lo recalcó para todo el año corriente: “Protegiendo la Tierra Santa alias Israel en 2023”.

Natalia tiene 2.7 millones de seguidores en TikTok. Foto: IG

Asimismo, se da tiempo para mandar mensajes a la armada palestina: “Tengo un mensaje simple para tus enemigos. No te tenemos miedo, Israel es nuestra tierra, no la tuya. La paz de Jerusalén no será quitada, nuestras ganas de vivir son más fuertes que tus ganas de destruirnos”.

Mientras expone su belleza natural, Natalia siempre acompaña cada publicación con una frase dedicada a detractores: “Me encanta ver a la gente obsesionada con las chicas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), sí, por favor, odienme porque simplemente soy mucho mejor”.

Natalia envía mensajes a sus detractores. Foto: IG

Gun Waifu se presenta como una reservista de la Policía Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, además de ser entrenadora de tiro y de combate; además se ocupa de animar a enlistarse en la armada de su país con mensajes como: “Podría ser tu novia militar pero no te alistaste”.

SIGUE LEYENDO:

La dramática historia de la piloto de combate que se convirtió en una sensual estrella de OnlyFans

Putin en alerta máxima: el líder del Grupo Wagner revela su impactante plan cuando tome Ucrania

RMG