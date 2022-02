La dramática historia de la piloto de combate que se convirtió en una sensual estrella de OnlyFans

Acassia Marina Jorge Diniz pasó 11 años en la Fuerza Aérea en Brasil donde logró ser teniente y piloto de combate; sin embargo, cambió su carrera en la milicia para comenzar una nueva ahora en OnlyFans donde paulatinamente ha tenido el éxito que la ex castrense imaginaba.

Tras más de una década de estar en el Ejército, Acassia Marina decidió que quería buscar una opción más segura y donde no arriesgara su vida para tener un ingreso económico más, por lo que la mujer brasileña creó su perfil en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

La piloto de combate fue descubierta y condenada

Sin embargo, tras crear su perfil en dicha plataforma de contenido, fue descubierta por sus superiores de la Fuerza Aérea quienes consideraron como inapropiada la conducta de Acassia Marina al ser una mujer militar uniformada.

Por lo anterior, la mujer militar fue despedida de su cargo por compartir fotos y videos eróticos al usar poca ropa en cada una de sus sesiones en OnlyFans donde ahora es una de las estrellas que figuran en la plataforma, pese a que fue separada de su cargo como piloto de combate.

Tras quedar relegada de su cargo militar, Acassia Marina Jorge Diniz decidió poner fin a su relación laboral con la Fuerza Aérea Brasileña el pasado 7 de mayo de 2021; sin embargo, la piloto de combate quedó incluída en la lista de reserva de la armada aunque sin que necesariamente reciba alguna compensación monetaria, solo por querer tener otra fuente de ingresos.

En su cuenta de OnlyFans, la brasileña se describe como amante de la naturaleza y piloto, además de tener una licenciatura en Administración y Educación Física, conocimientos que pone en práctica en su cuenta de Instagram donde da rutinas de ejercicios.

Actualmente, Acassia Marina continúa preparándose en su formación académica pese a su difícil paso en el Ejército, y ahora estudia la licenciatura de Medicina que combina con su especialidad en nutrición deportiva que ejerce como consultora deportiva al estar registrada en el Consejo Regional de Educación Física en el estado de Pará en el norte de Brasil.

“Estoy muy orgullosa del camino que he recorrido hasta ahora y de la mujer en la que me he convertido. Cada reto fue fundamental para los frutos que cosecho. El uniforme es parte de mi historia y les agradezco cada oportunidad que me ha brindado durante estos 11 años”, recordó la ex piloto en sus redes sociales.

