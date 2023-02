¿Será el fin del mundo? Descubren una "miniluna" que chocará con la Tierra en cualquier momento

Se ha hecho un descubrimiento alucinante que dejará perplejo a cualquiera, y es que en las siguientes décadas... una "miniluna" acompañará el campo gravitatorio de la Tierra y la conocida Luna no será la única presente en nuestro cielo estelar. En nombre de este nuevo objeto en el universo es 2022 NX1 y fue descubierta por astrónomos aficionados de África. Sin embargo, no todas las noticias son buenas, pues terminará —en algún punto— chocando contra nuestro planeta. Si bien los especialistas aseguran que "no realizará un gran daño", te debemos aclarar que su tamaño va de entre los 5 a los 15 metros de diámetro.

En realidad —y por las características que presenta— es un asteroide que sigue una órbita en conjunto con la Tierra y la Luna. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo se originó este "satélite"?

El objeto estelar de 176.7 metros de área se descubrió en julio de 2022 por el grupo de astrónomos africanos que observaban nuestro cielo desde el observatorio de las montañas Hakos, en Namibia país al suroeste de África que se caracteriza por el albergar el desierto del Namib. De acuerdo con los especialistas, existen dos hipótesis que revelarían su origen, lo que dice la Unión Astronómica Internacional es que:

“Su órbita similar a la de la Tierra y su evolución orbital sugieren que podría ser de origen artificial, lanzado desde nuestro planeta hace décadas, o bien un fragmento lunar”, detalló el organismo en sus Minor Planet Electronic Circulars.

Además, se sabe que 2022 NX1 sigue una trayectoria en forma de herradura, y se acercará a la Tierra en el 2051. De seguir esta trayectoria y lo que genera un "sentido de alarma" es que chocará con nuestro planeta en el 2075. Debido a que tiene el tamaño de un domo, no tendría "graves consecuencias", pero realmente y además de la predicción matemática, debemos esperar a ver cómo es que reacciona este "satélite".

Se tiene la teoría de que en el 2075 chocará con la Tierra debido a su trayectoria, aunque no representa un riesgo grave. FOTO: Adobe Stock

¿De qué se compone la "miniluna"?

Debemos aclararte algo increíble de esta "miniluna", pues la realidad es que se trata de un asteroide con características superficiales incompatibles con material de origen lunar. Y es que de acuerdo con el Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma en el territorio español, los astrónomos de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Astrofísica de Canarias observaron detalladamente las características físicas de 2022 NX1 desde agosto del año pasado. El grupo de españoles —liderado por el investigador Raúl de la Fuente Marcos— publicó el estudio en la revista especializada Astronomy & Astrophysics.

Nombraron a la investigación "Minilunas a partir de herraduras: una caracterización física de 2022 NX1 con OSIRIS en el Gran Telescopio Canarias de 10.4 m.", y especificaron que se trata de un asteroide cuyas características eran a base de un material de origen rocoso pero con un mayor contenido de metales. Ello según la radiación que reflejaban. Con esto deducían su contenido a partir de su espectro.

¿Cuáles son las diferencias con la Luna que todos conocemos?

El investigador Raúl de la Fuente Marcos conversó con la agencia SINC sobre el asteroide 2022 NX1 sigue un movimiento coorbital con nuestro planeta, es decir, que juntos completan una órbita en torno al Sol en 365 días, viajando a la misma velocidad. Aquí es donde te detallamos que —como tal— no gira alrededor de la Tierra. Más bien acompaña la trayectoria que sigue nuestro planeta y la Luna, solo que en forma de herradura.

“Durante unas semanas, la energía gravitatoria respecto a la Tierra toma un valor negativo al acercarse a ella, con una velocidad muy baja en términos astronómicos (del orden de 1 km/s o 3.600 km/h), convirtiéndose temporalmente en su satélite”, recalcó el astrónomo.

Todo el tiempo, asteroides golpean el campo magnético de la tierra y dichos pedazos de roca terminan en nuestro suelo terrestre. La realidad que las capas de la Tierra nos protegen de este tipo de eventos. FOTO: Adobe Stock

Por el momento —y como lo hemos compartido antes— solo nos toca esperar hasta el 2050 para que la "nueva miniluna" esté más cerca de nuestro planeta. Asimismo, deberemos ser pacientes hasta el 2070 para tener una visión más clara si el cuerpo estelar 2022 NX1 se estrellará con nosotros.

