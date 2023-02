El ambicioso plan para traer a la vida al pájaro Dodo: se extinguió antes de 1700

Una empresa de edición de genes llamada Colossal Biosciences pretende revivir la información genética del dodo para traerlo de vuelta. Esta ave se distinguió por ser de las pocas que no podían volar además de que era nativa de la isla de Mauricio, la cual se localiza al Este de Madagascar en el Océano Índico. Fue vista por última vez en el siglo XVII y de hacerse viable este proyecto —con una inversión de más de 150 millones de dólares— se recuperará una apariencia de viviente de esta especie. Gracias que ahora existen técnicas de edición de genes que permiten a los científicos explorar el genoma del dodo, podríamos ver por primera vez como "ensamblan" los rasgos clave en uno de los parientes vivos para modificar su código genético y traerlos de vuelta a través de un nacimiento.

La paleogenética líder en Colossal Biosciences, Beth Shapiro estaba tentada a extraer el ADN de uno de los dodos preservados en un museo, todo con tal de poder llevar a cabo este proyecto. FOTO: Pixabay

De acuerdo con los científicos, los dodos están estrechamente relacionados con las palomas, esto de acuerdo con la secuenciación del genoma del ave extinta. Los mismos especialistas también explicaron que su trabajo, más allá de proporcionar una idea de la existencia del dodo, podría ayudar a informar sobre la conservación de especies raras que aún no se han extinguido. Sin embargo, existe un feroz debate entre los biólogos sobre si se debe realizar este tipo de investigación. Y es que Colossal Biosciences —empresa de edición de genes— también se embarcó en otros proyectos similares para revivir al mamut lanudo y al tilacino —mejor conocido como "lobo de tasmania"—. Sin embargo, el dodo sería su primera ave, lo cual lo hace más significativo dado que tendría que cambiar la técnica de edición de genes para acodar un huevo externo y no un proceso de gestación.

Debido a que el proceso para que nuevamente nazca el dodo sería menos invasivo, lo que podría eludir al menos algunos de los dilemas éticos de los científicos. Esto se debe a que con los mamíferos extintos, la técnica requiere implantar el material de edición genética en el sistema reproductivo de algún pariente vivo cercano a la especie. En el caso de los mamuts lanudos un elegante. Por ello, para esta práctica podrían ser necesarios muchos embarazos para finalmente crear una descendencia viable. Sin embargo, en el caso de las aves, la técnica a usar sería muy diferente, debido a que esta especie de animales ponen huevos. De acuerdo con los científicos, la práctica sería menos estresante para los animales donantes, debido a que los investigadores trabajarían con estas incubadoras naturales.

En sí mezclarían los huevos de paloma con el material genético el cual daría pie para modificar los rasgos clave del dodo, incluida su falta de vuelo. Incluso con este factor a su favor, dicho proceso también lleva consigo un desafío técnico, ya que nadie ha logrado usar la edición de genes para aves de esta manera. La paleogenética líder en Colossal Biosciences, Beth Shapiro, le dijo a The Guardian que había estado fascinada por el dodo durante más de dos décadas, desde que obtuvo una licenciatura en Oxford en 1999, donde vio una de estas aves preservadas como exhibición de museo, y trató de persuadirlos para que le dejaran extraer su ADN. Ella dijo que había cientos de dodos en colecciones de todo el mundo, lo que significa que había sido posible secuenciar el genoma del pájaro extinto.

Sin embargo advirtió que el dodo revivido nunca podría ser un reemplazo exacto de lo que se extinguió. “Lo que estamos tratando de hacer es aislar los genes que distinguen al dodo”, puntualizó. “Sería una locura pensar que la solución —a la crisis mundial de la biodiversidad— es traer de vuelta a un representante”. Sobre esta línea, cofundador y director ejecutivo de Colossal Biosciences, Ben Lamm, dijo que la compañía —cuyos intentos con mamuts y tilacinos aún no han producido nuevos animales—, estaba recaudando otros 150 millones de dólares de los inversores para continuar su investigación sobre el dodo. Dijo que las versiones recreadas del ave podrían ser "reconstruidas" en la isla de Mauricio, donde vivió el dodo hasta que fue avistado por última vez en el siglo XVII, antes de ser cazado hasta su extinción.

Puntualizó que la investigación podría ayudar la conservación de muchas otras especies amenazadas en todo el mundo, ya que desarrollaría técnicas que podrían permitir a los científicos discernir y preservar rasgos clave en esas especies existentes que podrían ser vitales para ayudarlas a adaptarse a un clima cambiante. Por su parte, el profesor Ewan Birney, subdirector del Laboratorio Europeo de Biología Molecular —que no participó en el trabajo de Colossal— dijo que sería "muy, muy desafiante" a nivel técnico recrear el genoma del dodo.

“No hay duda de que este es un pájaro icónico. No tengo idea de si la mecánica de esto funcionará —como dicen—. Pero la pregunta no es solo si puedes hacer esto, sino si debes hacerlo. Hay gente que piensa que porque puedes hacer algo, debes hacerlo. Pero no estoy seguro de qué propósito sirve, y si ésta es realmente la mejor asignación de recursos. Deberíamos estar salvando las especies que tenemos antes de que se extingan.”, finalizó.