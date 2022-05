“Te miras bien rica”: Mujer en shock denuncia a policías que la acosaron y querían sembrarle droga

Una mujer identificada como María Fernanda Reyes denunció en las redes sociales que fue víctima de acoso sexual por parte de dos efectivos de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), además de que la amenazaron con “sembrarle” droga si no cooperaba con ellos.

Fernanda se dirigía a su trabajo cuando al pasar en su vehículo cerca de unos centros nocturnos, dos policías a bordo de una motocicleta le ordenaron detenerse. “Yo me detuve y les mostré mis documentos, uno de los agentes fue el más abusivo y me dijo que así como estaba vestida, me miraba bien rica”, relató la mujer para el medio local Soy502.

A través de su cuenta de Twitter, Fernanda describió que en ese momento se quedó en shock por las palabras del uniformado:

“No saben la impotencia que sentí y el shock en el que uno se queda de ver que el idiota de la PNC me dijo "que rica te miras, voy a llamar a mi jefe sino colaboras y el saber que te va a hacer".

Los policías insistieron que Fernanda bajara de su automóvil, pero al negarse, la mujer recibió las amenazas de los efectivos policiacos con llevarla detenida para que estuviera presa por tráfico de drogas. "Yo puedo decir lo que quiera en este momento, meterte droga", dijo uno de los policías.

El incidente sucedió cerca del aeropuerto Internacional La Aurora en el entronque del Boulevard Liberación y la 6a. Avenida de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Aunque la mujer intentó grabar con su celular el abuso policiaco, no se lo permitieron y arremetieron contra ella.

"Intenté grabar, por eso fue la amenaza que iban a llamar a su jefe, incluso quiso retener mi celular, pero no se lo entregué", aseguró Fernanda.

Los policías extorsionaron a la mujer para dejarla ir

María Fernanda es una ex presentadora de TV. Foto: Especial

Tras no conseguir que la mujer se bajara del automóvil y cediera a las amenazas, los uniformados extorsionaron a su víctima con dinero para que pudiera irse. En ese momento, Fernanda llamó a una amiga que vive por el sector para que le llevara dinero, ya que estaba asustada.

"Tuve que darles mil quetzales por miedo, para mí fue un asalto con la amenaza de meterme algo al carro", dijo Fernanda.

Además de denunciar el caso en Twitter, María Fernanda indicó que se asesora legalmente para denunciar a los agentes, por lo que pondrá la queja en la misma Policía Nacional Civil y en el Ministerio Público.

Aseguró que con la mala experiencia que vivió, sirva de ejemplo para otras mujeres para que sean precavidas. "Hay que tener cuidado, estar atento y denunciar", manifestó. Al respecto, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala respondió en otro tuit:

“Enviarnos sus datos para que nuestros oficiales puedan contactarle, estamos para servirle”

María Fernanda Reyes es una ex presentadora de televisión, periodista y comunicadora social en Guatemala, según se describe en su perfil de dicha red social.

