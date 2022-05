Entró al salón, puso una barricada y disparó a todos: la masacre en la escuela de Texas PASO a PASO

Han sido 19 los niños y 2 las maestras los que han muerto este martes tras un tiroteo perpetrado en una escuela de Uvalde, Texas, Estados Unidos, y de acuerdo con los reportes más recientes, todos se encontraban en un mismo salón de clases, en el cual Salvador Ramos, ciudadano estadounidense de 18 años, se atrincheró para comenzar a disparar indiscriminadamente contra todos los que se encontraban en el interior del aula.

Así lo destacó este miércoles el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, en declaraciones concedidas a los medios. Olivarez explicó que Salvador Ramos disparó en contra de su abuela antes de abandonar su casa, enseguida subió a un vehículo y se accidentó en las cercanías de la escuela Robb Elementary, de Uvalde.

Fue en ese momento cuando las fuerzas de seguridad recibieron las primeras llamadas de alerta, indicando que un individuo armado se dirigía hacia el colegio. Para cuando la policía llegó al edificio, el agresor abrió fuego contra los agentes y finalmente fue abatido. El autor del tiroteo fue identificado ayer martes como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense de 18 años, quien era residente en Uvalde e iba armado con un rifle.

Así fue paso a paso el tiroteo de Uvalde

Imagen aérea de la escuela Robb Elementary, de Uvalde, Texas. FOTO: Especial

De acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades, el agresor, Salvador Ramos irrumpió con un arma de mano, y posiblemente con un rifle, sobre las 11:37 hora local (tiempo del centro de México) en el colegio de Uvalde, a unos 33 kilómetros de la capital de Texas, San Antonio.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó ayer en una rueda de prensa que el agresor, residente en Uvalde, dejó su vehículo fuera de la escuela y ya dentro "disparó y mató de manera horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y a un profesor", de acuerdo con un primer recuento de víctimas.

El autor del tiroteo fue identificado como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense de 18 años. FOTO: Especial

El Uvalde Memorial Hospital apuntó en un comunicado en Facebook que había trece heridos que fueron trasladados a sus instalaciones en ambulancias o autobuses, mientras que dos de las víctimas mortales ya habían fallecido a su llegada al hospital.

Otro centro médico, University Health, tuiteó que se encontraba atendiendo a cuatro pacientes heridos por los disparos en ese colegio, una mujer de 66 años y una niña de 10 años, que se encuentran en estado grave, y a otras dos menores, también de 10 años, cuya condición es buena.

Abbott añadió en su comparecencia ante los medios que tenía informaciones de que el presunto autor del tiroteo habría disparado contra su abuela antes de ir al colegio. "No tengo más información sobre la conexión entre esos dos tiroteos", concluyó Abbott, quien no ofreció detalles sobre el estado de salud de la abuela del agresor.

Imagen del presunto autor del tiroteo en el instante en que ingresa a la escuela. FOTO: Especial

El jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, indicó en otra rueda de prensa que en este punto de la investigación creen que el agresor actuó solo en este crimen "atroz". Arredondo precisó que en Robb Elementary School estudian menores de entre 7 y 10 años. El diario "The New York Times", que ha consultado los registros del centro educativo, señaló que el 90 % del alumnado es latino.

Identifican a todas las víctimas mortales

19 niños y 2 maestras murieron asesinados. FOTO: Especial

A primera hora de este miércoles, todas las víctimas mortales ya habían sido identificadas y sus familias notificadas, y algunas de ellas revelaron a los medios los nombres de sus hijos fallecidos en el tiroteo. El portavoz de la Policía, Chris Olivarez, indicó que aún están investigando si la escuela era un objetivo premeditado del atacante o si accedió al edificio dada su cercanía con el lugar donde tuvo el accidente de tráfico.

Olivarez también ofreció nuevos detalles sobre Ramos, de quien dijo que vivía con sus abuelos, no tenía empleo, fue alumno en un instituto de secundaria local, no tenía amigos ni pareja. La Policía no tiene conocimiento de que formase parte de ninguna banda. Pese a haber recibido los disparos de su nieto, la abuela de Ramos sigue viva, y las autoridades están tratando de localizar al abuelo.

Es el segundo tiroteo más letal de la década

El autor del tiroteo fue abatido por policías. FOTO: Especial

El tiroteo de Uvalde, Texas, es el más letal en Estados Unidos en lo que va de 2022 y ocurrió diez días después de que diez personas fallecieran por disparos en un supermercado en Búfalo (Nueva York) en un ataque con motivaciones racistas.

El de ayer es el segundo tiroteo en un centro escolar más mortífero de la última década, después del ocurrido en 2012 en la escuela de Sandy Hook en Newton (Connecticut), donde 26 personas murieron.

El tercero más letal es el de 2018 en el instituto secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida), donde hubo 17 fallecidos.

