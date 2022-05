El aterrador mensaje que el tirador de Texas envió a una chica antes de matar a 19 niños en una primaria

Suman 21 víctimas del tiroteo que Salvador Ramos perpetró la tarde del martes 24 de mayo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en Estados Unidos. El joven de 18 años asesinó con un rifle AR-15 a 19 niños y a dos profesoras, para luego ser abatido por la policía local, informó el gobernador Greg Abott.

El arma con el que Ramos abrió fuego en la Robb Elementary School fue un regalo que él mismo de había hecho por su cumpleaños 18. En sus redes sociales presumió las fotos del rifle de asalto, junto con otro de menor alcance, en las cuales se puede apreciar que además cuenta con un cargador de alta capacidad.

Ramos etiquetó en esas fotos de Instagram a una joven de Los Angeles, California, a quien no conocía en persona pero con la que solía interactuar en varias publicaciones. Horas antes de la masacre, le mandó un aterrador mensaje el cual no cobraría sentido hasta que la joven supo que Salvador había asesinado a 21 personas, 19 de ellas niños, en una escuela de Texas.

Vía Facebook Messenger, Salvador Ramos le dijo a la joven -de quien sólo se sabe que se llamaría Anita- que tenía un pequeño secreto que contarle. Ella le contesttó que de qué se trataba pero el chico le mencionó que se lo diría después de las 11 pero desbía responderle los mensajes que le mandara.

"Estoy a punto de...", agregó el tirador, "¿a punto de qué?", respondió la chica, pero él ya no le dio más detalles de lo que haría.

La condición para contarle lo que pasaría es que respondiera cuando él le escribiera, sin embargo, la amiga de Instagram le dijo que se sentía enferma pero que haría todo lo posible para estar despierta en el momento que le mandara mensaje. Luego, ocurrió la tragedia y fue cuando la chica entendió que lo que estaba a punto de hacer su contacto era matar a varias personas con esas armas que presumía en sus publicaciones.

La joven decidió hacer públicos los mensajes que Salvador le mandó minutos después de las 07:00 horas del martes, justo antes de que entrara a la primaria Robb y abriera fuego contra los estudiantes y profesores. De hecho, se sabe que antes de cometer la masacre, el joven también habría atacado a su propia abuela.

En los mensajes que publicó la chica también hay conversaciones pasadas, en las que Ramos le decía que se sintiera agradecida de que la etiquetara en las fotografías de sus armas, pero se puede leer que la joven sigue sin entender qué tiene que ver ella con los rifles que el chico compartía en redes, de hecho ella insiste en que no lo conoce.

Luego de la maacre que dejó 18 niños muertos, dos maestras asesinadas y el propio Salvador abatido, la joven decidió difundir estos mensajes porque comenzó a recibir comentarios que la relacionaban con el tirador y que incluso se decía que era su novia, lo cual desmintió:

"Es un extraño, no sé nada de él pero decidió etiquetarme en las publicaciones de sus armas. Lo siento mucho por las víctimas y sus familias, de verdad no sé qué decir (...) La única razón por la que le respondía era porque tenía miedo, desearía haber estado despierta para al menos tratar de convercerlo de no que cometiera el crimen", escribió "Anita" en dos historias de Instagram.