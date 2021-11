Greta Thunberg ‘moderará’ lenguaje tras ser criticada por gritar groserías durante protestas contra COP26

Desde el 31 de octubre y hasta el próximo 12 de noviembre se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 en Glasgow, Escocia, por lo que la joven activista sueca, Greta Thunberg ha aprovechado para manifestarse en contra de las acciones y acuerdos que se están tomando en la misma.

La joven de 18 años se encuentra en la capital escocesa para liderar las manifestaciones contra los líderes políticos que participan en la Cumbre y presionarlos a tomar medidas importantes para evitar el calentamiento global y sus estragos a nivel mundial.

El pasado lunes, Greta Thunberg dio un polémico discurso cerca de la sede del COP26, en el cual aseguró que la verdadera lucha ambiental se encontraba afuera de las oficinas y no dentro. Posteriormente organizó un cántico que causó indignación para muchos de los presentes en el cual coreaban el mensaje: ‘pueden meterse su crisis climática por el trasero’.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar tanto en las redes sociales como dentro de la Cumbre entre los políticos presentes, quienes en conjunto la invitaron a limitar su lenguaje soez, pues no ese vocabulario no corresponde para alguien de su edad. La joven activista sueca no tardó en responder y este miércoles, a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje asegurando que ‘intentará’ reducir' las groserías y compensarlo con palabras bonitas, a manera de burla.

Thunberg escribió: "Me complace anunciar que he decidido dejar de decir palabrotas y palabras malsonantes. En caso de que diga algo inapropiado, me comprometo a compensarlo diciendo algo bonito”.

COP26 Glasgow

El pasado martes, 124 países, incluyendo México, firmaron un acuerdo para luchar contra la deforestación, restaurar bosques y crear políticas que promuevan el desarrollo sostenible en todo el mundo para 2030. De acuerdo con los secretarios de la ONU, en los próximos días más gobiernos podrían unirse y a otra serie de acuerdos en pro del bienestar y cuidado del medio ambiente.