Este es el perfume de Taylor Swift que deberías usar según tu era favorita

Entre las muchas artistas pop que han revolucionado el mundo de la música, una de las más exitosas y amadas por el público es Taylor Swift, quien ha enamorado a la comunidad internacional con su innegable talento, pero también con la manera en que transforma sus experiencias personales en obras de arte que resuenan profundamente con personas de todo el mundo y es que no es una mentira que la rubia tiene una canción perfecta para cualquier estado de ánimo.

Por ello, cada álbum o "era", como las y los swifties han bautizado a cada una de sus etapas musicales, representa una fase única en su vida y en su evolución artística. Y aunque cada una de estas eras resulta es muy diferente entre sí, todas ellas están compuestas de canciones únicas que llegan a capturar diferentes aspectos de la experiencia humana, por lo que es muy común que haya una favorita entre las y los fans de TayTay.

Y es que al sumergirnos en estas eras, podemos encontrar paralelismos fascinantes entre sus melodías y algunas fragancias que, curiosamente, llegan a representar de manera olfativa la escencia de cada etapa y así puedes llevar tu era favorita a otro nivel e incluso volverla parte de tu personalidad.

El perfume perfecto según tu era favorita de Taylor Swift

Ya sea la energía juvenil de "1989" o la introspección de "Folklore", las y los swifties han descubierto que existe una fragancia que puede transportarte a ese mismo estado de ánimo y complementar tu personalidad. Así que, ¿por qué no combinar la magia de sus álbumes con el aroma que mejor los represente? Si quieres hacerlo, aquí te muestro cuál fragancia deberías elegir según tu era favorita en la carrera de Taylor Swift.

"Light Blue Summer Vibes" de Dolce & Gabbana (1989)

El álbum "1989" marcó un punto de inflexión en la carrera de Taylor Swift, donde dejó atrás sus raíces country para aventurarse en el vibrante mundo del pop con influencias ochenteras, por lo que es una celebración del crecimiento personal y la reinvención. Es así como el perfume que captura esta esencia es "Light Blue Summer Vibes" de Dolce & Gabbana; este aroma, con sus notas de bergamota calabresa, durazno y cedro, es una explosión de frescura y vitalidad, perfecto para quienes se identifican con esta energía liberadora. Es una fragancia que evoca días soleados, aventuras espontáneas y la emoción de la juventud.

Este álbum, que incluye éxitos como "Shake It Off" y "Blank Space", refleja un periodo de autodescubrimiento, libertad y alegría.

Fotografía: Instagram/LOOKFANTASTIC.

"I Want Choo" de Jimmy Choo (Fearless)

"Fearless" es el álbum que catapultó a Taylor Swift al estrellato internacional, por lo que simboliza la transición de TayTay de una joven promesa a una estrella consolidada. Está lleno de canciones que capturan la euforia y las incertidumbres de la juventud, así como la valentía de enfrentarse al amor y a la vida con audacia.

Para aquellas que resuenan con "Fearless", el perfume "I Want Choo" de Jimmy Choo es la elección ideal, ya que la fragancia combina notas de vainilla, jazmín sambac y una mezcla frutal de mandarina y melocotón, creando un aroma que es tanto vibrante como seductor.

Es una representación olfativa del éxito y la frescura de la juventud, perfecta para quienes desean destacar y dejar una impresión duradera.

Fotografía: Pinterest/Selfridges.

"Lost Cherry" de Tom Ford (Red)

"Red" es quizás uno de los álbumes más emocionales de Taylor Swift donde explora el amor, la pérdida y el crecimiento personal a través de un lente nostálgico y apasionado. Por ello, el perfume que encapsula la esencia de "Red" es "Lost Cherry" de Tom Ford; con su mezcla de cereza negra, licor de cereza y un toque de almendra amarga, esta fragancia es tan intensa y provocativa como el álbum mismo, es un aroma que habla de pasiones profundas y de la complejidad del amor, ideal para quienes viven y sienten intensamente.

Canciones como "I Knew You Were Trouble" y "We Are Never Ever Getting Back Together" son ejemplos de su habilidad para convertir el dolor en arte.

Fotografía: Pinterest/Editorialist.

"Dreams Sunset" de Coach (Lover)

"Lover" es una carta de amor a la vida misma, un álbum lleno de optimismo, ternura y celebración del amor en todas sus formas. Desde la canción homónima "Lover" hasta "You Need to Calm Down", este disco es un recordatorio de que el amor, tanto por uno mismo como por los demás, es una fuerza poderosa.

Para quienes se identifican con este espíritu romántico, el perfume "Dreams Sunset" de Coach es el complemento perfecto. Con notas de naranja amarga, gardenia y el toque exótico del Árbol de Josué, esta fragancia es un tributo al amor y la belleza de la vida cotidiana, es ideal para las soñadoras y las románticas empedernidas.

Tiendas como Liverpool y El Palacio de Hierro suelen tener temporadas de rebajas, donde puedes encontrar estos perfumes con descuentos significativos. Además, ofrecen la posibilidad de pagar a meses sin intereses.

Fotografía: Pinterest/Beautyill.

"Good Girl Blush Elixir" de Carolina Herrera (Reputation)

"Reputation" es el álbum donde Taylor Swift toma el control de su narrativa, enfrentando las críticas y rumores con una energía renovada y una determinación feroz. Por lo que el perfume que mejor representa esta era es "Good Girl Blush Elixir" de Carolina Herrera. Con notas de rosa, vainilla, pachulí ahumado y un toque de centelleante, esta fragancia es tan reveladora y poderosa como el álbum mismo, es para quienes no temen reinventarse y enfrentar el mundo con confianza.

Este disco es un testimonio de la fuerza interior y la capacidad de transformación, reflejado en temas como "Look What You Made Me Do" y "Delicate".

Fotografía: Pinterest.

"Dylan Purple" de Versace (Speak Now)

"Speak Now" es un álbum especial porque fue escrito en su totalidad por Taylor Swift, mostrando una madurez y una perspectiva que reflejan su crecimiento como artista y como persona. Para esta era, el perfume "Dylan Purple" de Versace es una elección apropiada; sus notas de fresia morada, pomarosa y ambroxan crean una fragancia sofisticada y poderosa, ideal para quienes, como Taylor están listas para tomar las riendas de su vida y hablar con su propia voz.

Canciones como "Mean" y "Enchanted" capturan la transición de la adolescencia a la adultez, llenas de reflexión y empoderamiento.

Fotografía: Pinterest/May.

"Lumineuse" de Chloé (Folklore)

"Folklore" es uno de los álbumes más introspectivos y personales de Taylor Swift, escrito durante la pandemia y lanzado por sorpresa, este disco nos lleva a un viaje a través de sus miedos, sueños y anhelos, con canciones que son casi poéticas en su simplicidad y sinceridad.

El perfume que encarna la esencia de "Folklore" es "Lumineuse" de Chloé, con notas de jazmín sambac, rosa, vainilla y ámbar, esta fragancia es delicada y femenina, perfecta para quienes aprecian la belleza en los detalles y encuentran fortaleza en la vulnerabilidad.

Cuando compres en línea, asegúrate de que el vendedor sea confiable y que el producto venga con todos los sellos y empaques originales para evitar comprar una falsificación.

Fotografía: Pinterest/Fenwick Official.

"Gorgeous Magnolia" de Gucci Flora (Midnights)

"Midnights" es el décimo álbum de estudio de Taylor Swift, un disco que explora las horas más oscuras de la noche, donde los miedos y los deseos se mezclan en una danza íntima. Por lo que el perfume "Gorgeous Magnolia" de Gucci Flora es un reflejo perfecto de la era; con sus notas de zarzamora, coco, magnolia y jazmín sambac, esta fragancia es tan seductora y misteriosa como las canciones del álbum, es ideal para quienes se sienten atraídas por la belleza y la melancolía de la noche.

Este álbum, con su sonido envolvente y confesional, nos invita a contemplar nuestras propias inseguridades y anhelos.

Fotografía: Pinterest/Beleza na Web.

"Mint & Tonic" de Atkinsons (The Tortured Poets Department)

Aunque muchas personas no lo consideran como un álbum oficial de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" podría representar aquellas canciones más introspectivas y melancólicas que nos muestran a una TayTay vulnerable pero resiliente. Y el perfume "Mint & Tonic" de Atkinsons es ideal para esta atmósfera; conn notas frescas de lima, toronja, menta, cedro y vetiver, esta fragancia es un bálsamo refrescante, perfecto para quienes encuentran consuelo en los aromas revitalizantes que les permiten recargar energías y seguir adelante con renovada fuerza.

Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una belleza única que nos fortalece.

Fotografía: Pinterest.

¿Dónde conseguir estos perfumes en México?

Conseguir los perfumes mencionados en México es relativamente sencillo ya que muchas de estas marcas tienen presencia en tiendas departamentales, boutiques especializadas y plataformas en línea. A continuación, te indico algunas de las opciones más confiables donde puedes encontrar estos perfumes para oler según tu era favorita de Taylor Swift: