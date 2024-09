“Te encanta comer”: La nieta del Puma Rodríguez recibe duro comentario tras foto de playa

El nombre de José Luis Puma Rodríguez figura entre las personalidades más importantes que ha dado la música Sudamericana. En la actualidad, el artista se ha dedicado más que nada a su faceta de productor y empresario, pero en el seno de su familia hay una jovencita que se ha ganado un lugar en las rede sociales. Se trata de su nieta Galilea López Morillo.

Galilea López Morillo. Fuente: Instagram @galilealopezmorillo_

A pesar de que la relación no es cerca, la nieta del Puma es siempre relacionada con el artista venezolano. Sin embargo, Galilea López Morillo, hija de Liliana Rodríguez, se volvió muy popular en Instagram al compartir posteos sobe los viajes que realiza, su estilo de vida y la belleza que la caracteriza.

Duro comentario contra la nieta del Puma Rodríguez

Con más de 106 mil seguidores en sus redes sociales, la nieta del Puma se ha convertido en toda una figura pública y una influencer para las mujeres de distintas edades. Es que Galilea López Morillo sabe mostrar su belleza, posee un gran sentido de la moda y su carisma le permite conectar con quienes la siguen.

Galilea López Morillo. Fuente: Instagram @galilealopezmorillo_

De todos modos, como ocurre con todos los famosos, las redes sociales también ofrecen momentos amargos y en esta oportunidad Galilea López Morillo fue el blanco de un comentario muy duro. La nieta del Puma posteó fotografías suyas en los Cayos de la Florida y bromeó “La dieta se fue completamente por la ventana”.

Galilea López Morillo. Fuente: Instagram @galilealopezmorillo_

El posteo recibió muchos likes y mensajes de apoyo y admiración. Pero Galilea López Morillo también recibió un duro mensaje de un usuario de Internet que le dijo: “Te encanta comer… pero no abuses cuídate que puedes perder la cirugía bariatrica que te hicistes mi amor… toma este consejo. Cuídate besos”. No hay dudas de que esas palabras dañinas no han sido del agrado de la nieta del Puma y mucho menos de todos los que integran su fandom y le demuestran su cariño a diario.

SIGUE LEYENDO

Astrología: estos son los dos signos con más suerte en septiembre, según la IA

El truco casero con jabón Zote para eliminar los mosquitos de tu casa que pocos conocen