Taylor Swift desbanca a Michael Jackson al romper récord histórico en su concierto en Londres

Taylor Swift ha pasado a la historia de la música no sólo por su extensa carrera, sino también por la aclamada gira "The Eras Tour", en donde ha recorrido todo el mundo demostrando que sus canciones son un símbolo internacional que no conoce fronteras generacionales. Una de sus paradas más recientes fue en Europa, donde realizó una serie de presentaciones históricas en el Estadio de Wembley, Londres.

Y es que a lo largo de ocho noches, la superestrella estadounidense no solo ofreció un espectáculo inolvidable a sus fans, sino que también rompió récords importantes, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música contemporánea.

Es así como el éxito de "The Eras Tour" no es solo un testimonio del talento de Swift, sino también de su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades y culturas. Esta gira ha reafirmado su posición en la cima de la industria musical, llegando incluso a superar a leyendas como el mismísimo Michael Jackson, batiendo así un récord que pocos artistas han logrado conseguir.

Taylor Swift le quita récord histórico a Michael Jackson

Su éxito mundial se vio reflejado el pasado 20 de agosto, cuando TayTay se convirtió en la primera artista solista en la historia en realizar ocho conciertos en una misma gira en el icónico Wembley, superando así a íconos como Michael Jackson, quien previamente ostentaba el récord con siete actuaciones durante su "Bad World Tour" en 1988.

Además, con estas ocho presentaciones, Taylor Swift igualó el récord de la banda británica Take That, quienes habían logrado el mismo número de noches en el estadio durante su "Progress Tour" en 2011, convirtiéndose en la primera mujer de la industria musical en lograrlo, comprobando que todo el "hate" del que fue víctima sólo sirvió como combustible para demostrar su talento y fama mundial.

Con más fechas programadas en América del Norte, Asia y Australia, es probable que continúe rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares en el mundo del entretenimiento en vivo.

Pero la relevancia de estos conciertos va más allá de los números, pues cada una de las presentaciones en Wembley fue un evento masivo, con más de 90 mil personas asistiendo a cada show. Swift expresó su gratitud al público británico en su última noche: "Me convirtieron en la primera artista solista en la historia de Wembley en tocar ocho noches en una única gira. Nunca podré agradecerles lo suficiente", dijo la cantante, visiblemente emocionada para la BBC.

Además de esto, el "The Eras Tour" ha sido un fenómeno cultural y económico sin precedentes y es que tan sólo en el Reino Unido, la gira generó un impacto económico estimado en mil millones de libras, con más de 1.2 millones de entradas vendidas solo en las fechas británicas.

El impacto de Taylor Swift que va más allá de la música

Por otra parte, este impacto se reflejó también en el ámbito tecnológico ya que durante los primeros conciertos en Wembley, las swifties rompieron el récord de uso de datos móviles en el estadio, consumiendo más de 5.57 TB, lo que equivale a escuchar todo el catálogo de Swift durante una década.

Cada concierto ha sido una celebración de las diferentes "eras" de su carrera, con un repertorio que abarca desde sus primeros éxitos hasta sus más recientes lanzamientos.

De la misma forma, la gira dejó huella en la ciencia, pues en uno de sus conciertos en Edimburgo, un equipo de geofísicos detectó "ondas sísmicas" provocadas por el entusiasmo del público, que movieron el suelo hasta 23.4 nanómetros, un fenómeno apodado como "Swift Quake", lo que subraya cómo el poder de convocatoria de TayTay no solo atrae a millones de seguidores, sino que también deja una impresión tangible en los lugares que visita.