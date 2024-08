Diseños fáciles de uñas para despedir agosto que te harán sentir como "August" de Taylor Swift

"August slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine", si leíste lo anterior y a tu mente vino el ritmo y la maravillosa voz de Taylor Swift no te culpamos, pues ha sido la canción que todos tenemos en mente desde que inició agosto, pero a días de despedirlo oficialmente llegó el momento de rendirle homenaje y no sólo con este éxito, sino también en los pequeños detalles, por ejemplo, nuestra ropa o los diseños de uñas que podemos llevar.

Pues si eres amante del nail art seguramente cada 15 días, sin falta, estás con tu manicurista o tú sola en casa para renovar el diseño de manicura y así presumir unas manos arregladas, pero lo más importante, siguiendo las tendencias de belleza del momento. Y pensando en lo mucho que todos amamos a Taylor Swift (aunque muchos no lo acepten), hoy te compartimos algunas ideas de diseños fáciles de uñas que te harán sentir como en "August", una de las canciones más trendy del momento, pues le hace honor a este mes.

Las ideas que aquí te compartimos te fascinarán. (Foto: Pinterest @anaaaaaaa)

En esta ocasión no sólo te compartimos algunas ideas para que renueves tu manicura, sino que te hablaremos de algunas con las que Taylor Swift ha dejado en claro que las uñas pintadas nunca nos pueden faltar, además de un truco con el que puedes lograr plasmar las hojas del otoño en la superficie de tus uñas desde casa y sin estresarte, así como los colores que puedes llevar para variar los tonos de septiembre en los que usualmente sólo destacan los relacionados al mes patrio. ¿Les darías una oportunidad?

¿Qué color de uñas usa Taylor Swift?

Si hay una mujer que nos ha demostrado que no teme experimentar con su estilo, esa es Taylor Swift y así lo ha demostrado con sus looks que van desde lo femenino hasta lo más arriesgado con tonos como el negro y el rojo. Pero si hay algo de lo que poco se habla y merece la atención son sus uñas, donde ha llevado todo tipo de colores que podemos revivir para despedir agosto y darle la bienvenida al mes patrio. Aquí te dejamos algunas tonalidades que le hemos visto llevar.

Una uña de cada color con tonos pastel

Uñas en el tono Peach Fuzz de Pantone que es el color del año y te ayudará a estar en tendencia

que es el color del año y te ayudará a estar en tendencia Manicura en color negro

en color negro Tonalidades vino para verse elegante

para verse elegante Efecto metalizado o cromado en las uñas

o en las uñas El clásico rojo en las uñas que no puede faltar para elevar cualquier look

El brillo es el favorito para llevar en las uñas durante la última mitad del año. (Foto: IG @taylorswift)

Uñas para despedir agosto 2024, ¿cuáles son las mejores tendencias de manicura?

Efecto baby boomer y otros degradados.

y otros degradados. Colores chocolate y café , pues estas bebidas se convierten en la sensación de la última mitad del año y llevarlas a nuestras uñas es opción, ¡además son clásicos!

y , pues estas bebidas se convierten en la sensación de la última mitad del año y llevarlas a nuestras uñas es opción, ¡además son clásicos! Rojo sangre.

BB Cream o "clean nails" que demuestran que menos es más, pues lucen súper naturales.

o "clean nails" que demuestran que menos es más, pues lucen súper naturales. Animal print, pero además del cebra o de leopardo, puedes experimentar con las " tortoise nails ".

pero además del cebra o de leopardo, puedes experimentar con las " ". Uñas cromadas o con pedrería plateada.

o con plateada. Diseños de uñas con efecto en 3D.

Efecto perla.

¿Qué necesitas para hacerte uñas en casa?

Si después de ver todas las ideas anteriores para renovar el diseño de tu manicura, aquí te contamos cómo puede hacerte las uñas en casa en poco tiempo y de forma fácil. Lo único que necesitarás son tus esmaltes con colores como el nude, el negro, naranja, amarillo y café, mismos que te ayudarán a tener la imagen digna de agosto y el otoño. Las recomendaciones son de Lestat Nails y puedes ver el video del paso a paso al final de esta nota.

Aplica una base de uñas nude.

Con un liner y gel painting de color negro comienza a hacer trazos hasta tener la forma de una rama. Si no tienes estos materiales lo puedes hacer con un pincel delgado y esmalte de uñas.

Repite el proceso anterior, pero con color naranja para lograr el efecto otoñal de las hojas.

En este proceso juega con las formas para lograr un efecto más realista.

Para hacer que la decoración se vea todavía más otoñal agrega un poco de rojo como si se tratara de bayas, o bien, como pequeños puntitos que realcen el diseño de uñas.

Finalmenre con color café termina de aplicar los detalles y deja secar.

Finalmente, sella el diseño de uñas con una capa de esmalte para fijar cada tono.

Con glitter en colores como el rosa

Píntate las uñas sola en casa con estos sencillos pasos. (Foto: Pixabay)

¿Qué color de uñas se usa otoño 2024?

Si para los últimos días de agosto quieres revivir tu amor por la canción "August" de Taylor Swift, pero también quieres lucir en tendencia a futuro, aquí te compartimos los colores de uñas que se pueden llevar en septiembre para salir del verde, blanco y rojo relacionados al mes patrio y, en su lugar, darle la oportunidad a las tonalidades que son moda durante el otoño 2024. ¿Les das la oportunidad?

Colores tierra como los marrones y verdes.

Tonos neutros como el blanco, el gris, negro o beige.

Esmaltes con tonalidades cálidas como el amarillo, naranja, rojo, etc.

El rojo intenso.

Los tonos pasteles.

Los colores crema y caqui.

5 tendencias de uñas que causaran sensación en otoño 2024

Esta idea de manicura te ayuda a combinar las "tortoise nails" con el efecto cromado o de espejo con los colores de moda para el otoño 2024.

El dorado también es una opción para tu manicura. (Foto: Pinterest Temu)

Las bases nude para resaltar los diseños son una de las apuestas preferidas de la temporada y para el resto del diseño puedes agregar colores otoñales.

Las manchas también te harán ver elegante. (Foto: Pinterest Mis Aceititos)

Una uña de cada color puede ser una solución rápida si no quieres tardarte horas arreglando tus uñas, pero siempre cuida que sean de los tonos de moda este 2024.

Los esmaltes pastel son el furor del 2024. (Foto: Pinterest Mis Aceititos)

Diseños con hojas secas de árbol, esta es una apuesta que jamás pasará de moda, pues cada otoño regresa como una de las más fuertes y las favoritas.

Llévalas en tus uñas naturales o en acrílico. (Foto: Pinterest @umarjaved6716)

También puedes llevar los degradados aplicando un color en cada uña.