Galilea Montijo: 3 looks oversize para lucir cómoda en época de calor

Galilea Montijo es una de las figuras más reconcidas en la televisión mexicana y es que más allá de su talento como conductora y el cariño que ha generado con el público, la presentadora también ha servido de inspiración para quienes buscan reflejar su estilo a través de la ropa, pues la también actriz se ha consolidado como una referente de la moda. Con un estilo impecable y sin miedo a seguir tendencias, Galilea tiene un look para cualquier ocasión, incluyendo las altas temperaturas que tenemos actualmente en la Ciudad de México.

Galilea Montijo, una inspiración en el mundo de la moda

Si eres amante de los looks relajados y con prendas oversize, la amada conductora puede ser tu próxima inspiración a la hora de vestirte, ya que en su cuenta de Instagram oficial es posible encontrar algunos de sus outfits más icónicos, y lo mejor es que se pueden replicar con prendas que tú también tienes en el clóset. De esta manera, te muestro una elección de tres looks llevados por la conductora y que son ideales para enfrentar las altas temperaturas sin perder el estilo.

La conductora se ha caracterizado por tener looks llenos de estilo y comodidad.

Fotografía: Instagram/@galileamontijo

Look monocromático en blanco

Como parte de una campaña para la revista Marie Clarie, la conductora lució un clásico estilo monocromático en tonalidades claras; cada una de las prendas logra un balance perfecto entre comodidad y estilo, siendo un outfit ideal para un viernes casual en la oficina. Los pantalones anchos y el saco oversize resultan ideales para mantenerte fresca a pesar de las altas temperuaturas, demostrando que incluso en climas calurosos se pueden usar capas para dar más fuerza a cada una de las piezas.

Vestir en capas no tiene por qué ser una condena cuando las temperaturas suben.

Fotografía: Instagram/@galileamontijo

Minifalda brillante con saco

Esta es otra de las combinaciones clásicas que se convertirán en un comodín cuando no sepas que ponerte y es que todo girará en torno a tu minifalda favorita. En este look, la conductora lleva una falda con lentejuelas, misma que se encuentra cubierta casi por completo por una playera estampada y un saco oversize; Galilea combina el look con unas medias, pero si las temperaturas son muy altas puedes dejarlas de lado.

Este look igualmente monocromático es una elección acertada para cualquier evento.

Fotografía: Instagram/@galileamontijo

El look de Galilea Montijo ideal para el verano

Jumpsuit en colores brillantes

Una de las prendas estrella durante la época de calor son los jumpsuit, prendas bastante sencillas y frescas que pueden encontrarse con diversos estampados y ser combinadas con un sinfín de complementos. En esta ocasión, la conductora optó por una tela de color brillante y algunos detalles en el cuello, lo que eleva el look y hace más sencilla la hora de vestir, pues al ser una sola prenda, sólo debes encargarte de usar tus accesorios favoritos y mantenerte fresca.