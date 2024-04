Este es el pantalón preferido de Jennifer López porque estiliza su silueta

Además de ser conocida por su carrera como actriz y cantante, Jennifer López también se ha abierto camino en la industria de la moda debido a sus looks tan acertados. A sus 54 años de edad, "La diva del Bronx" se ha consagrado como un ícono de la moda, razón por la que es musa de las principales casas de moda.

La realidad es que JLo no sólo tiene buen estilo, sino que sabe sacarle partido a su belleza, eligiendo prendas que destacan su silueta. En su armario hay una prenda estrella porque la usa cada que puede, lo que la ayuda a estilizar su silueta; se trata de los pantalones culotte cuyo auge fue en las décadas de los años 60 y 70.

Pantalón culotte, el preferido de Jennifer López

Con sus diferentes looks -tanto casuales como formales-, Jennifer López ha dejado claro que es fan de los pantalones culotte que tienen varias particularidades y la principal es que son acampanados; esto quiere decir que tienen una caída amplia, y no tienen el tradicional corte estrecho.

Por lo general, este tipo de pantalones llegan a la cintura, que es otra de sus características. La actriz de "Marry me" y "The Mother" sigue estos aspectos básicos, y es por ello que sus atuendos son muy favorables, ya que enfatizan las zonas adecuadas de su cuerpo de reloj de arena.

Pros de usar pantalones culotte

Como resultado, el diseño de los pantalones culotte destaca la silueta femenina porque enmarca la cintura y las caderas. El punto de equilibrio llega mediante las piernas acampanadas porque estilizan el cuerpo, alargando las piernas, como demuestra Jennifer López.

La intérprete de "Get Right" y "Jenny from the Block", quien mide menos de 1.65 metros de altura, usa este tipo de pantalones con flats, plataformas, sandalias y tenis, lo que quiere decir que esta prenda es versátil porque se adapta a diferentes estilos y ocasiones.