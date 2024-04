5 consejos para recrear el estilo de moda de Jennifer López, según Aldo Rendón, estilista de Galilea Montijo

Jennifer López lleva más de 30 años en la industria del entretenimiento, tiempo en el que se ha convertido en una referente de la moda. Sus secretos de moda y estilo captan la atención, y ahora el estilista mexicano Aldo Rendón, quien trabaja con Galilea Montijo, la analizó para compartir cómo recrear sus looks.

El también generador de contenido compartió mediante un video las claves de JLo, quien se caracteriza por tener cuerpo de reloj de arena; esto quiere decir que la actriz y cantante, de 54 años de edad, tiene una silueta con curvas. Por lo mismo, el experto en moda indica que la clave es aprender a sacarle provecho a este tipo de cuerpo.

Sigue leyendo:

Jennifer López comparte su rutina exprés de ejercicios para mantenerse en forma a sus 54 años

Lila y verde, el dúo de colores que se impone en la primavera, según Carolina Herrera

El estilista mexicano Aldo Rendón analizó el estilo de Jennifer López. Foto: captura de video.

Cómo vestir como Jennifer López, según Aldo Rendón

Aldo Rendón explica que Jennifer López tiene tanto aciertos como desaciertos en la moda, pero destacan los primeros. Esto se debe a que la esposa de Ben Affleck conoce su cuerpo y sabe qué le favorece. Por lo tanto, es importante que las personas conozcan sus cuerpos y los acepten, a fin de sacarles provecho.

El experto, quien viste a Galilea Montijo, expuso las claves de moda de JLo. Fotos: captura de video.

Elegir prendas lisas . Por excelencia, las prendas lisas estilizan las siluetas, aportando elegancia. Esto no quiere decir que no se pueden usar prendas estampadas, sino que se tiene que encontrar un equilibrio.

. Por excelencia, las prendas lisas estilizan las siluetas, aportando elegancia. Esto no quiere decir que no se pueden usar prendas estampadas, sino que se tiene que encontrar un equilibrio. Usar pantalones a la cintura . Este tipo de pantalones le favorecen a todos los tipos de cuerpo, especialmente a quienes tienen cuerpo de reloj de arena porque enfatizan la zona más estrecha, es decir, la cintura, mientras acentúan las caderas favorablemente, explica Aldo Rendón.

. Este tipo de pantalones le favorecen a todos los tipos de cuerpo, especialmente a quienes tienen cuerpo de reloj de arena porque enfatizan la zona más estrecha, es decir, la cintura, mientras acentúan las caderas favorablemente, explica Aldo Rendón. Usar pantalones con pierna ancha . Esta es la opción ideal para tener un atuendo elegante, además de que estiliza los cuerpos de reloj de arena porque armoniza el cuerpo al alargar y estilizar las piernas.

. Esta es la opción ideal para tener un atuendo elegante, además de que estiliza los cuerpos de reloj de arena porque armoniza el cuerpo al alargar y estilizar las piernas. Decirle "sí" a la tendencia monocromática . Al igual que las prendas lisas, Aldo Rendón expone que la tendencia monocromática es perfecta para tener atuendos presentables, sin la necesidad de esforzarse demasiado.

. Al igual que las prendas lisas, Aldo Rendón expone que la tendencia monocromática es perfecta para tener atuendos presentables, sin la necesidad de esforzarse demasiado. Atreverse a usar set de tres piezas: blusa, saco y pantalón. Esto le suma dinamismo a los outfits, además de que es una manera práctica de estar lista tanto para ocasiones formales como informales.

Jennifer López es una referente de la moda debido a su estilo. Fotos: capturas de video.

Consejos de moda básicos

Para Aldo Rendón, Jennifer López da otras lecciones de moda que son básicas. Estas se relacionan con los accesorios, especialmente con los lentes que son clave para JLo; ella elige grandes gafas que enfatizan su rostro, aunque igual usa los tradicionales lentes de aviador que nunca pasan de moda. La intérprete de "Get Right" también recurre a las grandes arracadas que le suman estilo a sus looks, aunque se trate de propuestas básicas.

En cuanto al calzado, el estilista de Galilea Montijo, quien al igual que JLo posee un cuerpo cuerpo y voluptuoso, explica que la actriz de "Selena" opta tanto por flats como por botines y plataformas. Las primeras las suele usar para sus looks casuales o semiformales, que son ideales para el día a día, mientras que los botines y plataformas los usa para sumar centímetros de altura y también cuando juega con prendas largas, como abrigos o sacos largos.