Jennifer López comparte su rutina exprés de ejercicios para mantenerse en forma a sus 54 años

No hay duda de que el quinto piso le favorece a Jennifer López porque a sus 54 años de edad se mantiene en buena forma. Pero lo cierto es que la cantante y actriz es disciplinada con su estilo de vida para tener salud y belleza al mismo tiempo. Como parte de esto, la también bailarina y empresaria hace rutinas de ejercicios con las que ejercita todo su cuerpo.

Vía Instagram, la intérprete de "Jenny from the Block" y "Get Right" publicó un video en el que aparece con un total look rosa de la marca sueca aim'n Sportswear. La moda no es lo más importante, sino que la actriz de "The Mother" muestra cómo se ejercita, realizando rutinas exprés para trabajar su cuerpo al 100%.

Foto: captura de video Instagram Jennifer López.

Cómo se ejercita Jennifer López

Jennifer López comienza su rutina de ejercicios con estiramiento para calentar y no sufrir lesiones. Posteriormente se ejercita con ayuda de pesas, que son personalizadas porque incluyen su nombre. Con la ayuda de éstas realiza ejercicios para tonificar brazos, principalmente elevaciones laterales de hombros, extensión de tríceps y patada de tríceps.

Además, durante el segundo ejercicio -extensión de tríceps-, la llamada "La diva del Bronx" también efectúa sentadillas, de modo que al mismo tiempo ejercita piernas y glúteos. Este es uno de sus ejercicios estrella porque la ayudan a cuidar su retaguardia, evitando la celulitis.

Fotos: capturas de video Instagram Jennifer López.

Otro ejercicio que realiza Jennifer López es abdominales con elevación, con lo que trabaja la zona del core, es decir, los músculos abdominales. Esto explica porque la esposa de Ben Affleck mantiene un abdomen plano y marcado.

Gracias a sus rutinas de ejercicio, la empresaria tiene buena salud y energía; de hecho, en entrevistas, ha revelado que su rutina de ejercicios se vuelve rigurosa cuando tendrá presentaciones o proyectos en los que requiere mayor agilidad, es decir, en series o películas de acción, como sucedió en "The Mother" porque le dio vida a una sicaria.