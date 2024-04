Cómo usar bermudas, la tendencia de la primavera, sin parecer Adam Sandler

Las bermudas se han convertido en la tendencia que grandes firmas de moda, como Chanel y Dior, han colocado como la favorita para la temporada de primavera verano 2024 y la mejor parte es que no sólo las hemos visto en telas con caídas delicadas, sino también en todo tipo de materiales como es el caso de la mezclilla. Ante su popularidad no resulta sorpresa que muchas fashionistas busquen ideas para combinarlas y así agregarlas al clóset.

Pero aceptémoslo, no son nada fáciles de combinar. De hecho, una preocupación de muchas mujeres es que al llevarlas se parezcan Adam Sandler, lo cual no representa nada malo; sin embargo, hoy queremos asegurarte que esta prenda de moda no sólo se puede usar con un estilo desenfadado y relajado para los días de descanso, ya que siguiendo algunos consejos de stylist se pueden conseguir looks extremadamente glamurosos y modernos. ¿Les das la oportunidad?

Sigue leyendo:

¿Cuántas veces debo lavar mi ropa después de volver a usarla?

Cítricos y colores básicos: estas son las tendencias para caballero

Galilea Montijo nos ha dejado en claro que las bermudas de mezclilla son las más trendy de la primavera. (Foto: IG @galileamontijo)

¿Cómo se combinan las bermudas?

Las bermudas son una de las pocas prendas que pueden usar tanto los hombres como las mujeres y este 2024 tienen un protagonismo muy importante dentro del mundo de la moda. Así que si quieres sumarte a esta tendencia, pero con outfits modernos y llenos de estilo, aquí te compartimos algunas ideas que te harán triunfar; no olvides que las playeras oversize con estampados y de colores mate no son la única opción de llevarlas, pues este estilo es básico del actor Adam Sandler, pero para las siguientes semanas hay combos todavía más ganadores.

Combinar esta prenda básica del clóset resulta muy fácil en esta temporada de calor, ya que nos permite mantenernos frescas en los días más calurosos y es por ello que hoy te compartimos algunos consejos para usar tu bermuda favorita sin importar su color, confección o estampado. Pues hay piezas esenciales que elevarán tus looks como es el caso de:

Para algo más casual y juvenil no pueden faltar los chalecos. (Foto: IG @billieeilish)

Bustiers

Blazers

Blusas de vestir

Tops

Blusas con transparencias

Estampados

Escotes asimétricos

¿Qué zapatos se usan con las bermudas?

Para la temporada primavera-verano 2024 también debes de saber que el calzado es pieza clave para lucir icónica, pues aunque todas preferimos llevar diseños cómodos muy al estilo de Adam Sandler, lo cierto es que las grandes firmas de moda y algunas famosas nos han dado cátedra de moda para dejar en claro lo que sí se puede usar en este momento del año y aquí te lo compartimos.

También puedes lucir muy elegante con el color del 2024. (Foto: Pinterest)

Es importante que sepas que ajustándose a todos los gustos y estilos, así como comodidades, puedes jugar con botas o zapatos planos, pero también con sandalias y tacones. Aquí te dejamos la lista definitiva.