Cómo terminar una relación con 3 canciones de BTS para que no te vuelvan a buscar

BTS es un grupo que ha innovado el K-Pop al inspirarse en los ritmos del pop americano, además de experimentar con canciones como "Dynamite" y "Butter" que los llevaron a ser nominados a los Grammy. También han usado la música como forma de expresión para plasmar sus emociones y experiencias personales.

Desde depresión, críticas, amor propio, relaciones, BTS ha abordado diferentes temas en sus canciones. Con su debut en solitario, cada integrante exploró su propio estilo, siendo Jungkook el más aventurero con letras atrevidas y divertidas sobre estar enamorado.

Algunas fans de BTS han compartido canciones que describen situaciones o que contienen grandes lecciones y aprendizajes, pero también tiene un gran repertorio de temas de desamor que puedes dedicar o escuchar cuando has terminado una relación. Darle fin a tu pareja no es nada fácil, pero si no sabes cómo expresar lo que sientes, puedes hacer una dedicatoria con la música del grupo.

Sigue leyendo:

Leche de plátano: La receta coreana de Jungkook de BTS para perder peso

3 Canciones de BTS para ponerle fin a tu relación

Seesaw

Esta canción de Suga de BTS retrata el desgaste de una relación que va y viene, es como romper y regresar tantas veces como sea posible. La letra retrata el juego agotador que puede ser este tipo de noviazgos, por lo que es mejor terminar a pesar de los buenos sentimientos que se han compartido.,

House of cards

Esta canción de BTS habla de una relación que esta destinada al fracaso, al compararse con una torre hecha con cartas en cualquier momento se puede venir abajo. Si atraviesas una relación que sabes que no va a funcionar y la otra parte se aferra, es ideal que dediques este tema para ponerle fin a tu pareja.

Fake love

Esta es una de las primeras canciones que lanzó a la fama mundial a BTS, la letra retrata el dolor de darse cuenta que la otra persona realmente no te ama. Algunas parejas suelen criticar a la otra parte debido a la idea que tenían sobre ellos, por lo que es común que el amor se terminé cuando te das cuenta que no te valoran como eres realmente.